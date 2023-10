Baschirotto, il dato che fa impressione: il Lecce ha il suo gioiello

Esploso la passata stagione, Baschirotto è un difensore centrale che oggi cerca conferme. Le valutazioni al Fantacalcio nelle prime giornate.

E’ tutto sommato una buona partenza di campionato del Lecce, che sta nella parte alta della classifica di Serie A e che deve la fase positiva – almeno in parte – anche alle prestazioni iniziali di Federico Baschirotto.

Il classe 1996 è un difensore duttile, in quanto può essere impiegato sia in mezzo che sulla fascia in veste di terzino, ma è anche fisicamente possente e con una buona corsa. Proprio quest’ultima caratteristica lo rende utile in una pluralità di situazioni di gioco, insieme ad un senso del gol non comune per chi gioca in difesa.

Nelle ultime gare Baschirotto è stato però autore di prestazioni non al livello di quelle delle prime gare del torneo di A 2023/2024: una flessione che in realtà poteva essere preventivabile dopo la scorsa annata in cui aveva fatto molto bene, divenendo una delle sorprese della stagione 2022/2023 – anche al Fantacalcio.

I numeri delle prime sette giornate di campionato cosa indicano esattamente di Federico Baschirotto? Continua ad essere un elemento affidabile al Fantacalcio oppure è preferibile valutare altre scelte? E qual è stata la valutazione nell’ultima gara giocata nel campionato di Serie A? Tutte le risposte nella nostra sintetica scheda.

Come ha giocato Baschirotto nell’ultima gara Lecce – Napoli

Nell’ultima gara contro i partenopei, non c’è stata gloria per la squadra pugliese e per il difensore Baschirotto, travolti dal risultato e dal gioco espresso da un Napoli brillante. Il classe 1996 non è stato in grado di fermare l’onda d’urto azzurra, che ha giocato una delle migliori partite della gestione Garcia. Baschirotto ha sì realizzato qualche buon contrasto, ma è stato anche autore di alcuni interventi un po’ azzardati e rischiosi, come in una spazzata ad inizio partita.

Di fatto lo strapotere offensivo del Napoli e in particolare di giocatori quali Kvaratskhelia, Osimhen e Politano hanno schiacciato il Lecce nella sua metà campo e a farne le spese è stato anche lo stesso Baschirotto, che al Fantacalcio ha ottenuto una valutazione pari a 5. Ecco perché con gli affanni dell’ultimo match non è riuscito a migliorare la sua Fantamedia nel famoso gioco per appassionati di pallone.

Baschirotto, i voti al Fantacalcio

Sicuramente chi si interessa di Fantacalcio vorrà saperne di più sulle sue valutazioni nelle ultime partite, per capire se – nel corso di questo inizio di stagione di Serie A – si tratta di un elemento comunque affidabile e su cui puntare nel famoso gioco tra amici.

Ebbene Federico Baschirotto nelle prime sette giornate di campionato – come dicevamo – non ha brillato in alcuna gara. E’ partito abbastanza bene con un Fantavoto pari ad un 6,5 in Lecce – Lazio alla prima giornata, ma di seguito le sue prestazioni non sono andate al di sopra del sei sia con la Fiorentina sia con la Salernitana, alla seconda e terza giornata di campionato.

Con il Monza in trasferta nella quarta giornata è arrivata l’espulsione e perciò una valutazione molto negativa al Fantacalcio – 3,5 infatti il Fantavoto per lui. E’ così seguito lo stop per squalifica, alla partita successiva contro il Genoa alla quinta di campionato. Nelle ultime due giornate sono poi arrivate prestazioni insufficienti, con due 5 come Fantavoto sia nel match contro la Juventus, sia in quello contro il Napoli – gare in cui peraltro i pugliesi hanno perso.

Baschirotto come ha commentato su Instagram

Il centrale difensivo del Lecce, con doti di stopper, come molti suoi colleghi ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della sua squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ultimamente però non ha pubblicato nuovi post legati alle recenti gare di campionato di Serie A. Probabilmente preferisce tenere un profilo basso, in attesa di momenti migliori sia per il suo rendimento come giocatore sia per il Lecce che, dopo un positivo inizio di campionato, è incappato in due sconfitte consecutive.

L’ultimo post risale in particolare al 4 settembre scorso in cui festeggia la vittoria in campionato a spese della Salernitana e l’aver indossato la fascia di capitano della squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federico_baschirotto (@federicobaschirotto)

Baschirotto nella probabile formazione Lecce – Sassuolo

Nella prossima giornata di Serie A i pugliesi affronteranno il Sassuolo tra le mura amiche. D’Aversa confermerà il 4-3-3 che finora ha portato punti al club, nonostante gli ultimi passi falsi. Il Lecce conserva al momento una buona posizione in classifica di Serie A e il match contro i neroverdi sarà il confronto giusto per provare a tornare alla vittoria dopo il discreto avvio di campionato.

Tra i titolari ci sarà sicuramente Federico Baschirotto, che continua ad avere la stima del mister in considerazione delle sue doti difensive e del suo carisma. Questa la probabile formazione nella prossima gara: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist.

Baschirotto nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare finora in 6 partite su 7 della prima parte di campionato di Serie A (una partita non giocata a causa dell’espulsione nella gara contro il Monza), Federico Baschirotto ha statistiche generali che ben sintetizzano il suo momento di forma certamente non eccezionale.

In estrema sintesi ecco i numeri del suo inizio di campionato di Serie A stagione 2023/2024:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: una;

Fantamedia: 5,33.

La Fantamedia, in particolare, non è positiva se consideriamo lo stesso dato relativo alla stagione 2022/2023, quella in cui Federico Baschirotto è emerso e grazie alla quale si è fatto vedere anche in nazionale. Nella scorsa annata il classe 1996 ha infatti ottenuto una Fantamedia finale pari a 6,23.

Baschirotto, sarà conferma nel campionato di A 2023/2024?

Il profilo di Federico Baschirotto è interessante: centrale di difesa, ma nato come terzino destro, è capace di decisioni precise in corso di gara e di buona disciplina. Il tempismo molto spesso è ottimo e raramente si rende protagonista di interventi avventati.

Una caratteristica del suo modo di giocare è che si stacca spesso dalla linea per andare a contrasto con l’avversario servendosi del fisico assai robusto. Al contempo Baschirotto ha un’ottima abilità nella lettura delle dinamiche della partita, facendosi trovare frequentemente al posto giusto al momento giusto.

Un difensore vecchio stile, tutto grinta e sostanza, ma che sa essere pericoloso in area di rigore avversaria in virtù della sua capacità nello smarcarsi dal proprio marcatore e andare alla conclusione di testa.

Potenzialmente Federico Baschirotto ha dunque caratteristiche e qualità per distinguersi anche in questo campionato di Serie A stagione 2023/2024. Nella scorsa annata ha stupito i più grazie a prestazioni mediamente discrete o buone e a diversi gol. Il calciatore arrivò a Lecce per contendersi il posto sulle corsie laterali, ma di seguito fu inserito come centrale difensivo, non mollando più il posto: la scorsa stagione giocò infatti in 37 gare – partendo sempre titolare. Ripetersi potrebbe essere arduo e molto dipenderà anche dall’andamento complessivo della squadra, ma è certo che la personalità a questo giocatore non manca.