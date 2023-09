Jacquelin Baudit, chi è la moglie di De Laurentiis? Il retroscena che in pochi conoscono

Tutto quello che c’è da saper su Jacquelin Baudit, la moglie di Aurelio De Laurentiis: età, figli, patrimonio e curiosità su di lei.

Da ormai oltre 40 anni è al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis nel lavoro e nella vita. Mai una crisi, mai una parola fuori posto, ma soltanto classe, eleganza e tanta professionalità: Jacquelin Baudit è la moglie del presidente del Napoli, colei che gli ha regalato la gioia di diventare padre, una delle emozioni più grandi che si possono provare nella vita.

Riservatissima e dedita al lavoro, ecco tutto quello che sappiamo su di lei, tra patrimonio, lavoro e vita privata.

Età Jacquelin Baudit, quanti anni ha?

Jacquelin Baudit è nata nel 1955 ed oggi ha 68 anni. I due oggi sono sostanzialmente presenti a tutte le partite del loro amato Napoli, ma in pochi conoscono un retroscena davvero curioso sul loro primo incontro: l’imprenditrice, infatti, ha conosciuto il suo attuale compagno di vita quando aveva soltanto 19 anni a Bath, in un college nel Regno Unito. Lui ne aveva 24 e da quel momento non si sono lasciati mai più.

Una storia d’amore che ha cambiato la vita di entrambi e che li tiene uniti non solo in casa, ma anche e soprattutto al lavoro. La donna è vicepresidente del Napoli, ma non solo: è infatti anche presidente onorario della Susan G. Komen Italia Onlus, un’associazione no profit che raccoglie fondi per tutte le donne colpite dal tumore al seno.

Patrimonio Jacquelin Baudit

Non sappiamo con esattezza a quanto ammonta il patrimonio di Jacquelin Baudit, tuttavia siamo a conoscenza di quello del marito De Laurentiis: la sua Filmauro, infatti, secondo quanto riportato da Gazzetta Dello Sport, avrebbe al momento un patrimonio che ammonta a circa 186 milioni di Euro.

Sappiamo, tuttavia, che i compensi del CdA del Napoli nel 2023, come riportato da Calcio e Finanza, ammontano a circa 2,3 milioni di Euro.

Il consiglio di amministrazione è formato, compresi ADL e sua moglie, anche dai figli Edoardo e Valentina, oltre ad Andrea Chiavelli, l’AD della società. Non è tuttavia dato sapere a quanto ammonti precisamente lo stipendio della Baudit.

Figli Jacquelin Baudit e De Laurentiis: Valentina, Edoardo e Luigi

Dal grande amore tra Aurelio De Laurentiis sono nati tre figli. Luigi che è il primogenito della coppia, dopo aver studiato a Los Angeles ha deciso di iniziare a lavorare nel mondo del cinema, seguendo di fatto le orme del padre nella sua Filmauro, riuscendo ad ottenere un grandissimo successo. Ma non finisce qui: la sua passione per il mondo del calcio lo ha anche reso presidente del Bari, oltre ad essere nel CdA del Napoli.

Valentina De Laurentiis è la figlia ‘di mezzo’ della coppia che ha, tuttavia, deciso di intraprendere un percorso leggermente diverso rispetto a quello del resto della sua famiglia. La donna è, infatti, una stilista di successo, che è riuscita a creare una linea di borse VdL. Il suo percorso di studi, però, è variegato dal momento che si è anche lauretata in Psicologia.

Il terzo figlio è invece Edoardo, che lavora come team manager del Napoli.