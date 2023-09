Estrazione Superenalotto 22 settembre 2023: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 22 settembre 2023: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera venerdì 22 settembre 2023. Il jackpot di stasera è di 58,3 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di venerdì 22 settembre 2023

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5+1: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

5 punti: Numero vincite 3, Quote 41.193.64

4 punti: Numero vincite 261, Quote 485.59

3 punti: Numero vincite 11.916, Quote 31.87

2 punti: Numero vincite 207.132, Quote 5.68 euro

SUPERSTAR

5 punti + SuperStar: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

4 punti + SuperStar: Numero vincite 2, Quote 48.559.00 euro

3 punti + SuperStar: Numero vincite 78, Quote 3187.00 euro

2 punti + SuperStar: Numero vincite 78, Quote 3187.00

1 punti + SuperStar: Numero vincite 1479, Quote 100.00 euro

0 punti + SuperStar: Numero vincite 24.322, Quote 5.00 euro

Seconda Chance 1 50,00 €

Seconda Chance 2 3,00 €

Combinazione vincente SuperEnalotto:70 3 67 58 84 69

Numero Jolly: 5

Numero Superstar: 11

Jackpot: 58.300.000 euro