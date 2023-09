Laura Cremaschi bollente al sole di Capri: bikini incontenibile

Laura Cremaschi si gode gli ultimi scampoli d’estate e si scatena in costume: fisico esplosivo per la modella e showgirl

E’ un mese di settembre che sta riservando ancora giornate davvero molto calde e chi può ne approfitta per gli ultimi bagni conclusivi dell’estate. Lo sta facendo, ad esempio, la splendida Laura Cremaschi, una delle bellezze più acclamate sui social.

La ‘ragazza del web’ è una delle presenze femminili più gradite e seducenti del popolare quiz show di Canale 5, Avanti un Altro. Una trasmissione di grande successo, quella condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha tra i suoi punti di forza un intrattenimento scanzonato e divertente e con quel tocco provocante che non guasta dato dalle accattivanti bellezze del ‘minimondo’. Chi ha buona memoria, si ricorderà di Laura anche per i pronostici calcistici a sfondo sexy alcuni anni fa su Instagram, dove ormai è una celebrità conclamata con oltre un milione di followers.

I fan appassionati del programma, che in questa fase è in pausa, sentono molto la sua mancanza, ma Laura ci ha regalato, nel corso dei mesi estivi, scatti su scatti da paura, con tutto il suo fascino e la sua sensualità in risalto. E gli ultimi fuochi della bella stagione non deludono le attese.

Laura Cremaschi, la scollatura non sta dentro il costume: esplosiva è dire poco

In questi giorni, Laura si è concessa alcuni preziosi momenti di relax sull’isola di Capri, una località sempre molto gettonata tra i vip. Sfoderando una forma fisica perfetta e in grado di far viaggiare la fantasia.

Bikini nero stratosferico, con la scollatura che fatica a essere contenuta, ma non è l’unico dettaglio ad attirare l’attenzione. Fianchi sinuosi e pericolosi, gambe perfette, lo spettacolo viene ulteriormente incrementato dall’abbronzatura che da’ il tocco finale. Un capolavoro che riceve like e commenti entusiasti a più non posso, Laura ancora una volta ci fa sognare ad occhi aperti e manda in visibilio tutta la platea, che la attende più che mai al ritorno in onda.