Estrazione Superenalotto 16 settembre 2023: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 16 settembre 2023: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Quarta estrazione settimanale, stasera sabato 16 settembre 2023. Il jackpot di stasera è di 55,9 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di sabato 16 settembre 2023

SUPERENALOTTO

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: numero vincite 2, quote 319.022,34

Punti 5: numero vincite 4, quote 51.534,38

Punti 4: numero vincite 594, quote 352,35

Punti 3: numero vincite 22.867, quote 27,61

Punti 2: numero vincite 366.220, quote 5,36

SUPERSTAR

Punti 6SB: nessuno

Punti 5+SB: nessuno

Punti 5SS: nessuno

Punti 4SS: numero vincite 2, quote 35.235,00

Punti 3SS: numero vincite 102, quote 2.761,00

Punti 2SS: numero vincite 1.672, quote 100,00

Punti 1SS: numero vincite 10.614, quote 10,00

Punti 0SS: numero vincite 24.068, quote 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 23, 27, 53, 55, 74, 86

Numero Jolly: 79

Numero Superstar: 65

Jackpot: 55.900.000 euro