Estrazione Superenalotto 15 settembre 2023: risultati, vincite e quote

Estrazione Superenalotto 15 settembre 2023: risultati e numeri estratti del Superenalotto, verifica le vincite

Ritornano i consueti appuntamenti con le estrazioni del Superenalotto. Terza estrazione settimanale, stasera venerdì 15 settembre 2023. Il jackpot di stasera è di 55 milioni di euro. Scopri con noi tutte le vincite della serata.

Risultati Estrazione Superenalotto di venerdì 15 settembre 2023

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero Vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5+1: Numero Vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5: Numero vincite 5, Quote 24.956.77 euro

Punti 4: Numero vincite 472, Quote 271.06 euro

Punti 3: Numero vincite 16.933, Quote 22.64 euro

Punti 2: Numero vincite 251.896, Quote 5.00 euro

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote 0.00 euro

Punti 4SS: Numero vincite 1, Quote 27.106.00 euro

Punti 3SS: Numero vincite 44, Quote 2.264.00 euro

Punti 2SS: Numero vincite 915, Quote 100 euro

Punti 1SS: Numero vincite 6142, Quote 10.00 euro

Punti 0SS: Numero vincite 12.498, Quote 5.00 euro

Combinazione vincente SuperEnalotto: 5 12 42 51 55 80

Numero Jolly: 35

Numero Superstar: 60

Jackpot: 55.000.000 euro