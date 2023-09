Donnarumma ora non ha più certezze: “Involuzione incredibile”

Continuano le prestazioni opache di Donnarumma, che ora rischia il posto in Nazionale: “È giunta l’ora di metterlo in discussione”

Ancora una volta, Gigio Donnarumma non riesce ad essere un valore aggiunto per la Nazionale. Lui che ha vinto in maniera indiscussa il titolo di MVP dell’Europeo, ora sta diventando un problema. Anche nell’esordio di Spalletti CT, il classe ’99 non è stato impeccabile.

Da quando ha deciso di lasciare il Milan per inseguire differenti ambizioni, anche economiche, con il Paris Saint-Germain la sensazione è che il suo percorso di crescita si sia arrestato. Il portiere della Nazionale era nettamente il miglior prospetto al mondo nel suo ruolo e il futuro sembrava dovergli riservare solo grandi successi. Eppure, da diverso tempo stiamo assistendo alle sue difficoltà: ora anche la sua titolarità in Nazionale inizia a non essere più una certezza. Sui social tanti sono stati i commenti sulla brutta prestazione di Donnarumma sia da parte dei tifosi sia da parte di addetti ai lavori. Di seguito, ecco alcuni dei (molti) tweet sul portiere della Nazionale.

Probabilmente è giunta l’ora di iniziare a mettere in discussione la titolarità di Gianluigi Donnarumma con l’Italia#MacedoniaItalia pic.twitter.com/SgnAKJqZZG — Marco Conterio (@marcoconterio) September 9, 2023

Per rendimento, ad oggi, tra i 4 portieri a disposizione di Spalletti, la classifica è questa:

1. Vicario

2. Provedel

3. Meret

4. #Donnarumma Poi, nel calcio, ci sono le gerarchie e le scelte difficili. Anche se con l’Ucraina un segnale forte sarebbe corretto, ma molto… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) September 9, 2023

Poi parliamo dei singoli #Donnarumma non è il miglior portiere italiano, da panchinare.#Zaniolo non cresce mai, #Zaccagni fumoso. #Gnonto anonimo quando entra #MacedoniaItalia — Marco Piccari (@marcopiccari1) September 9, 2023

Ricorderò sempre le parole di un mio amico portiere: “ora è forte ma vedrai quando avrà 27/28 anni con la stazza che ha che involuzione farà”. Beh Gigio ora ne hai 24, ed è palese che sei già uno come tanti.#Donnarumma pic.twitter.com/Xy4mHdqgeM — Cardinalismo (@cardinalismo) September 10, 2023

Da evidenziare in assoluto c’è la mancata crescita di #Donnarumma.

Che è rimasto lo stesso dal 2015 senza nessun miglioramento tecnico e caratteriale. — Damiano Trezza (@DamianoTrezza) September 10, 2023

Durante la finale di Euro 2020 #Donnarumma non si era accorto di aver parato il rigore decisivo.

Nella partite successive non si è accorto che in porta gioca ancora lui. #MacedoniadelNordItalia #Spalletti — augusto rasori (@guttolo) September 10, 2023