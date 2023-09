Georgina Rodriguez infiamma il red carpet: scollatura totale rosso fuoco

Georgina Rodriguez favolosa al Festival di Venezia, la compagna di Cristiano Ronaldo è uno splendore: elegantissima ed esplosiva

Nei giorni di una delle vetrine mondane più importanti del calendario non solo italiano ma anche internazionale, vale a dire il Festival di Venezia, non poteva mancare la presenza di una delle principali celebrità planetarie. Georgina Rodriguez, ancora una volta, è scesa in campo esibendo tutta la sua classe e il suo fascino infiniti.

La super modella ispano-argentina ha colto l’occasione per presentare l’ultima collezione di abbigliamento per la quale fa da testimonial. Eleganza, fascino e sensualità a secchiate, ancora una volta, per la compagna di Cristiano Ronaldo, una delle icone assolute di femminilità seducente dei giorni nostri.

Ognuna delle sue apparizioni lascia il segno e non potrebbe essere altrimenti. In questi anni, la 28enne ci ha dato ripetute dimostrazioni della sua bellezza mozzafiato, capace di colpire dritto al cuore. Come è accaduto del resto anche in estate, dove abbiamo visto una Georgina forse più in forma che mai. Le lunghe settimane trascorse in Sardegna insieme a CR7 e ai loro figli, documentate sui social, hanno regalato una serie di immagini che hanno spopolato. Adesso, sul red carpet della laguna, probabilmente Georgina si sta superando nuovamente.

Georgina Rodriguez, Venezia e il web ai suoi piedi: primo piano semplicemente incontenibile

Immagini indimenticabili, per tutti i circa 51 milioni di followers su Instagram. Con un abito rosso fiammante, Georgina ha rubato la scena e semplicemente sbaragliato tutta la concorrenza.

La visione che maggiormente risalta per gli ammiratori non può che essere quella della sua vertiginosa scollatura in primissimo piano. Curve che non si smentiscono mai e destano sempre un certo effetto. Il risultato non può che essere uno soltanto. Ovazione totale dal vivo, incoronata come bellezza più seducente di tutto il Festival, e applausi che arrivano anche sul web sotto forma di like infiniti (quasi un milione e mezzo) e commenti da tutto il globo che ne omaggiano la bellezza pazzesca.