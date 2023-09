Scossa di terremoto a Napoli: le immagini in diretta durante il telegiornale

A Napoli scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in zona Campi Flegrei: il racconto in diretta del giornalista

Paura a Napoli e non solo. Intorno alle 19.45 la terra è tornata a tremare in Italia, con una scossa di magnitudo 3.8 avvertita nei Campi Flegrei e anche al centro del capoluogo campano. In tante zone della città è stato avvertito il terremoto, dal Vomero a Chiaia ma anche Fuorigrotta.

Secondo l’Ingv, appunto, la scossa ha avuto magnitudo 3.8 con epicentro nei Campi Flegrei tra la Solfatara di Pozzuoli e gli Astroni. Una zona nella quale da qualche tempo sta agendo uno sciame sismico legato al bradisismo. Il terremoto ha messo molta paura ai cittadini, anche perché la scossa è arrivata a una profondità di appena 1,7 chilometri. Poi nuove scosse dopo quella delle 19.45. Fa particolare effetto il video della diretta del TGRCampania su Rai Tre, con gli studi a Fuorigrotta, in cui appunto il conduttore Alessandro Di Liegro ha raccontato live la scossa di terremoto. “La scossa – si legge in una nota della Protezione Civile – è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.