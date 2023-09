Inzaghi fa il primo ‘taglio’: scelto l’escluso dalla lista Champions

Chiuso il mercato per gli allenatori è il momento delle scelte: Inzaghi chiamato a ‘tagliare’ un centrocampista per la Champions

La fine del mercato segna il momento delle scelte (quasi) senza ritorno per gli allenatori. Le rose sono quelle definitive, comprensive anche di quei calciatori che non rientrano nelle scelte tecniche ma non hanno trovato una nuova squadra.

Non fa parte di questa categoria Stefano Sensi, ritornato all’Inter dopo il prestito al Monza e protagonista di una buona preparazione tanto che i nerazzurri hanno scelto di tenerlo in rosa. Questo nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche e, in particolare, sulla sua fragilità che lo espone spesso a infortuni. Come l’affaticamento che lo ha messo fuori causa per la sfida contro la Fiorentina.

Proprio questa motivazione, unita all’arrivo di Klassen nell’ultima giornata di mercato, starebbe spingendo Simone Inzaghi a fare una scelta importante in ottica Champions. Il centrocampista ex Sassuolo potrebbe essere, infatti, l’escluso dalla lista che dovrà essere consegnata alla Uefa in vista della fase a gironi della competizione europea.

Lista Champions, Sensi possibile ‘taglio’ per l’Inter

I centrocampisti, infatti, nella rosa di Simone Inzaghi sono sette ed uno non potrà essere inserito nella lista.

Il ballottaggio sarebbe tra Asllani e Sensi, con il secondo che – stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’ – sembra essere al momento l’indiziato principale all’esclusione. La decisione ufficiale si saprà molto presto: la lista, infatti, dovrà essere consegnata entro le ore 24 di lunedì.