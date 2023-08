Curve mozzafiato e Rap: chi è la fidanzata di Lukaku

Nei mesi scorsi è stata diffusa la relazione tra il centravanti belga e la famosissima rapper Megan Thee Stallion

Dopo una trattativa lampo voluta fortemente dai Friedkin, Romelu Lukaku sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Il centravanti belga giocherà in prestito tutta la prossima stagione nella Capitale, anche se il club giallorosso vorrebbe trattenere l’attaccante per altri anni.

Ad accompagnare Lukaku in questa nuova esperienza in Italia, presumibilmente potrebbe esserci anche la super rapper statunitense Megan Thee Stallion. Da qualche mese, infatti, è stata diffusa pubblicamente la relazione tra la cantante, che su Instagram conta oltre 31 milioni di follower, e il centravanti belga.

L’artista americana è stata avvistata per la prima volta in Italia lo scorso 24 maggio proprio allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter per 2-1 contro la Fiorentina con doppietta dell’ormai ex amico fraterno Lautaro Martinez. Maggiore scalpore, invece, suscitò la presenza della rapper insieme all’attaccante in occasione del matrimonio del ‘Toro’ argentino nel suggestivo scenario del Lago di Garda lo scorso 30 maggio.

Chi è Megan Thee Stallion, la nuova fidanzata di Lukaku

Una relazione, quella tra Megan Thee Stallion e Romelu Lukaku, che non è stata ancora annunciata ufficialmente dai due diretti interessati sui rispettivi social sebbene più volte siano stati avvistati insieme.

Ma chi è davvero Megan Thee Stallion, la nuova fiamma di Lukaku? Nata il 15 febbraio 1995 a San Antonio (Texas), sin da piccola coltiva la passione per il rap. Al desiderio di sfondare con la musica ammirando il mito di Beyoncé, alterna anche gli studi che le permettono di laurearsi in Amministrazione dei servizi sanitari.

L’istinto porta però Megan ad insistere con il rap che nel giro di poco tempo la porta al successo. Nel 2019, con il singolo Hot Girl Summer feat. Nicki Minaj e Ty Dolla Sign, scala tutte le classifiche riuscendo ad approdare all’undicesimo posto della prestigiosa Billboard Hot 100. Un anno dopo continua la crescita nel mondo della musica con Savage e con una collaborazione di alto livello con Cardi B alla hit WAP. Megan Thee Stallion, inoltre, fa parte di Roc Nation, la nota agenzia discografica e di management di Jay-Z, la stessa che per anni ha curato l’immagine di Romelu Lukaku.