Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 21 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di lunedì 21 agosto 2023

La Juventus debutta in questa Serie A con una bella vittoria a Udine, che convince, ma sul mercato resta ferma in attesa di eventuali cessioni. In casa Inter si continua a spingere parecchio per Pavard che si avvicina.

Per i nerazzurri è necessario il rinforzo di livello in difesa e intanto il Bayern sta pensando già al sostituto. E anche il Milan sta per chiudere per il rinforzo in retroguardia: Marco Pellegrino. Intanto anche la Lazio, soprattutto dopo il flop di ieri a Lecce, vuole completare la rosa con altre pedine. Per Samardzic devono prima uscire Marcos Antonio e Basic, poi il secondo portiere e magari Bonucci. La Roma, invece, cerca di chiudere per Zapata.

Calciomercato, tutte le trattative e le news del 20 agosto

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, lunedì 21 agosto 2023.

LIVE