Eva Padlock, la scollatura illumina la notte: curve abbaglianti

Eva Padlock nell’ennesimo primo piano da capogiro, la scollatura dell’ex ombrellina della Moto GP toglie il respiro

L’estate sui social sta confermando molti dei suoi pronostici, per quanto riguarda il ruolo da protagoniste delle bellezze più amate da parte del web. Tra queste, ovviamente, c’è sempre Eva Padlock, indimenticata ombrellina della Moto GP che anche dopo il suo addio alle piste del moto mondiale ha mantenuto un seguito numerosissimo da parte degli appassionati delle due ruote e non solo.

Anzi, nel corso degli anni Eva ha visto crescere sempre più la sua popolarità, fino a diventare una delle star più iconiche per quanto riguarda fascino e sensualità. Difficile del resto rimanere indifferenti di fronte alla silhouette statuaria e alle curve avvolgenti della top model iberica, che tanto si erano fatte notare in tv e dagli spalti ai tempi della sua presenza assidua sui circuiti di tutto il mondo. E infatti, la 39enne spagnola vanta oggi oltre due milioni di followers su Instagram, confermando, scatto dopo scatto, una bellezza ultra seducente che non lascia scampo.

Eva Padlock, incontenibile e illegale in top di pizzo: lato A spaziale

Le immagini estive proposte da Eva al suo vasto pubblico naturalmente stanno lasciando il segno, e anche questa volta la Padlock non delude affatto le attese, con un primo piano in notturna di quelli da togliere il fiato.

Sorriso smagliante che conquista al primo colpo, sguardo magnetico e languido, ma gli occhi di tutti non possono che finire rapidamente all’altezza della solita prorompente scollatura. Esaltata questa volta da un top di pizzo dal quale, come sempre, spunta un lato A a dir poco ipnotico. Una visione che si ripete e che è vera e propria garanzia di successo e di like, i fan in visibilio non si stancano mai di ammirare e acclamare la propria beniamina. Che all’altezza di Ferragosto, non ha ancora finito di incendiare l’atmosfera estiva ed è pronta a regalare altri capolavori in serie alla sua platea. Ogni volta, gli applausi sono garantiti e pienamente meritati, come poterle resistere?