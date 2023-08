Saudi Pro League: dove vedere il campionato arabo in TV e in streaming

Ecco le emittenti televisive che hanno acquisito i diritti per la trasmissione delle partite della Saudi Pro League in Italia: gli acquisti milionari di questa stagione si tradurranno in un campionato di livello?

La Saudi Pro League ha monopolizzato il calciomercato di questa stagione, con decine di giocatori, tra cui numerosi campioni, che hanno deciso di lasciare i palcoscenici europei per approdare in Arabia Saudita, abbracciando una nuova realtà spinti anche da ingaggi da favola.

C’è curiosità per scoprire se la Saudi Pro League si rivelerà solo una collezione di figurine o invece acquisirà anche lo status di un campionato di qualità dal punto di vista tecnico, tattico e ambientale: vedere il campionato arabo in TV e in streaming potrebbe risultare importante per molti appassionati di calcio.

La copertura internazionale sarà al pari dei grandi campionati internazionali, con diritti venduti in 170 paesi in tutto il mondo da IMG, la società incaricata di esportare il brand della Saudi Pro League fuori dai confini nazionali.

Dove vedere la Saudi Pro League in Italia: TV e streaming

In Italia sarà possibile vedere in TV 3 partite per ogni giornata del campionato arabo

1 su La7 (la migliore della giornata) e 2 su Sportitalia, per un totale rispettivamente di 34 e 68 partite stagionali.

e per un totale rispettivamente di 34 e 68 partite stagionali. Le partite potranno essere seguite in streaming attraverso l’app di Sportitalia e le piattaforme online di La7.

Saudi Pro League: quanto sono costati i diritti tv del campionato arabo

L’emittente televisiva La7 si è aggiudicata i diritti di trasmissione della Saudi Pro League grazie a un’offerta di 450mila euro per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Il gruppo editoriale di Urbano Cairo si aggiunge all’emittente televisiva Sportitalia che aveva già acquisito i diritti per la trasmissione di alcune delle partite della Saudi Pro League nel mese di gennaio del 2023, con un’offerta di 30mila euro. Per questa stagione, l’emittente di Michele Criscitiello ha aumentato la sua offerta a 70mila euro.

Dove vedere la prima giornata della Saudi Pro League: orari e canali TV