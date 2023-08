Kane come Lukaku: colpo di scena clamoroso

Decisione sorprendente del centravanti inglese dopo l’accordo raggiunto dal Bayern Monaco per l’acquisto del suo cartellino

Colpo di scena nell’affare Harry Kane. Sul più bello, ovvero dopo il sì di Levy all’ultima offerta del Bayern da circa 110 milioni di euro bonus compresi, lo stesso bomber inglese starebbe per far saltare tutto.

Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Sky Sports Uk’, infatti, è sempre più probabile che il centravanti londinese dica no al trasferimento in Germania.

BREAKING 🚨: Sky Sports News has been told it’s increasingly likely Harry Kane will STAY at Tottenham ⚪ pic.twitter.com/vwSBRRRXVb — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 10, 2023



Sarebbe una decisione a dir poco clamorosa, quasi in stile Lukaku con l’Inter dopo che i nerazzurri avevano ottenuto il sì dal Chelsea, considerato che Kane ha da tempo un accordo coi bavaresi da circa 29 milioni di euro lordi. In forza di questo, il Bayern non ha mai mollato la presa trattando a lungo – da mesi ormai – con gli ‘Spurs’ per giungere a un’intesa, arrivata nelle scorse ore e che adesso il bomber classe ’90 potrebbe rendere inutile.