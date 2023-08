Come creare un account DAZN? La guida passo-passo per non sbagliare

Dazn è la piattaforma streaming per poter vedere le partite del massimo campionato italiano e tanti altri contenuti. Il tutto con un account.

La Serie A prenderà il via nel weekend del 19/20 agosto con tutte le partite che saranno visibili su DAZN. Visione, ovviamente, non gratis ma con i prezzi degli abbonamenti che sono addirittura aumentati con la possibilità di pagare o in una sola soluzione o nelle classiche dodici rate mensili.

Gli utenti, dunque, devono decidere come pagare DAZN o semplicemente se recedere dal servizio; non mancano, infatti, le polemiche nei confronti di un servizio che (nelle passate stagioni) ha portato diversi problemi di visione dei contenuti.

Esistono, però, anche persone che si approcciano a DAZN per la prima volta; in questo caso devono andare a creare l’account per poter iniziare la visione dei contenuti presenti nella piattaforma streaming.

Come generare un account DAZN?

Iniziamo dal creare un nuovo account di DAZN; la prima cosa da sottolineare è che bisogna andare a scegliere il tipo di pagamento, se mensile o annuale con la possibilità di pagare anche in una sola soluzione. Al quel punto bisognerà andare ad inserire i nostri dati personali quali nome, cognome ed indirizzo emali.

Ora ci si troverà di fronte al tasto “Avanti“; bisogna, ovviamente, premerlo per poi inserire il modo in cui si sceglie di pagare e, infine, cliccare su “Attiva abbonamento“. Una volta aver completato il pagamento si avrà la possibilità di accedere di accedere al nostro account.

Se, invece, vogliamo creare un nuovo account da smartphone il primo passo da fare è quello di scaricare l’applicazione di DAZN sul nostro dispositivo; a quel punto clicchiamo su “Registrati” e procediamo nello scegliere il metodo di pagamento, anche in questo caso mensile o annuale. Dopo aver confermato il pagamento ed inserito i nostri dati personali, tra cui le credenziali del nostro account, si potrà iniziare a vedere i contenuti a noi preferiti.

Quanti account si possono collegare?

Come abbiamo detto, a partire dalla prossima stagione i prezzi degli abbonamenti di DAZN sono aumentati e questo porterà ad una spesa superiore per gli utenti. Una spesa che, però, può essere singola o anche divisa a metà.

Il discorso, infatti, è legato alla possibilità di poter collegare più account e dividere la visione dei contenuti con un’altra persona. Andiamo a spiegare la questione nel dettaglio. Dazn ha due tipo di piani, Standard e Plus; nel primo caso si possono registrare fino a due dispositivi e la visione in contemporanea è possibile solo e soltanto se i due dispositivi sono collegati alla stessa rete internet della stessa abitazione.

Situazione molto diversa con il piano Plus dove si possono collegare fino a sette dispositivi e la visione in contemporanea è visibile anche se i due dispositivi non sono collegati alla stessa rete internet della stessa abitazione.

Login e credenziali DAZN Italia

Concludiamo, ora, con il discorso del login e delle credenziali di DAZN; una volta scaricata l’app, andando nella sezione il mio account, è possibile inserire il login e le credenziali che ti permettono di creare l’account per poi usufruire dei contenuti presenti sull’applicazione.

Fare il login è molto semplice; è sufficiente andare ad inserire nome, cognome, l’indirizzo email (che poi ci verrà chiesto di confermare) ed inserire una password. A quel punto dovremo premere il taso accedi e siamo pronti alla visione.