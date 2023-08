I portieri più forti della Nazionale: Toldo, Buffon…ma il più forte è un altro

La vittoria dell’Italia all’ultimo europeo è anche merito di Donnarumma; la nazionale azzurra ha sempre avuto portieri di ottimo livello.

Giocare per la nazionale è il sogno di tutti; l’Italia sta vivendo un periodo di alti e bassi. Il successo dell’ultimo Europeo (proponendo un grandissimo calcio) non ha avuto continuità a livello di risultati. La nazionale azzurra, infatti, non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale in Qatar a causa di una serie di risultati negativi.

I momenti chiave sono stati due: il pareggio con la Svizzera (dove Jorginho ha sbagliato il rigore) e la sconfitta, nei playoff, con la Macedonia. L’obiettivo è quello di trovare continuità perché una nazionale come l’Italia non può vivere di alti e bassi; tra le certezze degli azzurri troviamo, senza ombra di dubbio, Donnarumma.

L’Italia, in tutta la sua storia, ha sempre avuto portieri di ottimo livello; estremi difensori capaci di lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi azzurri.

Dino Zoff

Iniziamo questa speciale classifica con Dino Zoff, campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e campione del Mondo del 1982. Titoli che hanno permesso a Zoff di essere ricordato, senza ombra di dubbio, come uno dei portieri più forti ad aver indossato la maglia della nazionale azzurra.

Estremo difensore decisamente affidabile, era molto abile nelle uscite e rappresentava un punto di riferimento per i propri compagni. Zoff, infatti, sapeva guidare la linea difensiva del migliore dei modi

Walter Zenga

Tra i portieri più forti ad aver indossato la maglia della nazionale azzurra non possiamo non citare Walter Zenga, tra i migliori nel suo ruolo.

Forte fisicamente, abile tra i pali e con un bagaglio tecnico importante che gli permetteva di avere un lancio estremamente preciso. Una delle sue caratteristiche principali era l’incredibile carisma che lo rendevano un vero e proprio punto di riferimento per i propri compagni.

Gianluca Pagliuca

Passiamo, ora, a Gianluca Pagliuca tra i più forti portieri della sua generazione; con la nazionale italiana è stato vicecampione del Mondo nel 1994 in una partita che sarà ricordata, per sempre, con grande amarezza dai tifosi azzurri.

Estremo difensore dotato di grande atletismo, abile tra i pali, con grande senso della posizione. Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non andare a sottolineare l’incredibile capacità nell’andare a parare i calci di rigore. Nonostante la sconfitta in finale Mondiale, Pagliuca verrà ricordato (con grande affetto) dai tifosi azzurri.

Francesco Toldo

Quando parliamo di Toldo non possiamo non andare a ricordare la partita, superlativa, contro l’Olanda; nella semifinale degli Europei del 2000, l’estremo difensore prese per mano la sua nazionale portandola in finale della manifestazione.

Con l’Italia in inferiorità numerica e un pubblico (quasi) totalmente olandese, Toldo fece una serie di parate incredibile risultando decisivo sia nei centoventi minuti sia nella lotteria dei calci di rigore. La sconfitta in finale è stata veramente dura da digerire.

Gigi Buffon

Tra i portieri più forti ad aver indossato la maglia della nazionale azzurra non possiamo non citare Buffon, grande protagonista del Mondiale 2006. L’ex estremo difensore della Juventus, in quella manifestazione, fece una serie di interventi di pregevole fattura.

Impossibile dimenticare le parate contro la Germania, in semifinale e quella sul colpo di testa di Zidane nell’ultimo atto della finale Mondiale. Abile nelle uscite, forte tra i pali, con un gran senso della posizione e la capacità di essere un vero e proprio punto di riferimento per i propri compagni. Avere un portiere come Buffon era un punto in più a favore della squadra.

Gianluigi Donnarumma

Chiudiamo questa speciale classifica con Donnarumma; l’ex portiere del Milan è stato uno dei principali protagonisti della vittoria dell’ultimo Europeo con una serie di interventi assolutamente decisivi.

Impossibile non ricordare la parata su De Bruyne, nei quarti di finale contro il Belgio; Donnarumma, però, è stato assolutamente decisivo anche in semifinale e in finale dove, nelle due lotterie dei rigori, i suoi interventi hanno permesso all’Italia di vincere la manifestazione.