Baroni, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il Verona ha deciso di affidare la propria panchina a Baroni; il tecnico, in carriera, è stato un centrale difensivo.

La scorsa stagione è stata lunghissima per il Verona che, ad un certo punto del campionato, sembrava condannato alla retrocessione; il club, però, non si è mai arreso andando a risalire la classifica fino ad arrivare ad un meritato spareggio.

Dall’anno scorso, infatti, la terzultima e la quartultima (in caso di arrivo a pari punti) si vanno a sfidare in un match ad alta tensione. Il Verona ha dovuto sfidare lo Spezia riuscendo ad incanalare il match già nel primo tempo; alla fine la vittoria è stata meritata con la squadra rimasta nel massimo campionato italiano.

Passata la paura, il Verona si sta preparando per iniziare nel migliore dei modi la prossima stagione; l’obiettivo sarà, ovviamente, la salvezza con la voglia di raggiungerla prima dello spareggio.

L’esordio in campionato sarà in casa dell’Empoli in un match che, nonostante sia il primo della nuova stagione, può già essere determinante nell’ottica degli scontri diretti con una concorrente per la salvezza. Per ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano, il Verona si affida a Baroni, tecnico con un passato da calciatore.

In che ruolo ha giocato Baroni?

Come abbiamo detto, l’attuale tecnico del Verona, da giocatore, ha ricoperto il ruolo di difensore centrale; giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo ha vestito diverse maglie.

Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non menzionare la sua propensione al goal; in carriera ha realizzato ben trenta reti, numero importante per chi ha ricoperto il ruolo di difensore centrale.

In che squadre ha giocato Baroni?

Passiamo, ora, alle squadre in cui ha militato Baroni; la sua carriera da calciatore ha avuto inizio nella Fiorentina. Con i viola ha esordito nel massimo campionato italiano; la stagione successiva è passato al Monza ma, anche in questo caso, ha cambiato maglia dopo un solo anno. Baroni, infatti, si è trasferito al Piacenza nel 1983 lasciando la Serie A. Il ritorno nel massimo campionato italiano avviene grazie al trasferimento all’Udinese.

Il salto di qualità arriva nel 1986 quando passa alla Roma; nella capitale resta per una sola stagione trasferendosi, l’estate successiva, al Lecce dove riesce a conquistare la promozione. Nel 1989 viene acquistato dal Napoli con la società partenopea che, per il cartellino di Baroni, sborsa la bellezza di due miliardi di lire. A Napoli passa, forse, la miglior stagione della sua carriera togliendosi numerose soddisfazioni tra cui quella di realizzare il gol numero 3000 nella storia del club.

Dopo l’esperienza al Napoli si trasferisce al Bologna ma l’avventura con i rossoblù non è stata fortunatissima; la successiva esperienza, con la maglia del Poggibonsi, termina con la salvezza. Grazie all’Ancona che lo acquista nell’estate del 1994 torna a giocare la Serie B. Con la maglia del Verona vive un’altra stagione decisamente importante della sua carriera sia per la promozione del club sia per aver segnato, in un solo campionato, ben sette gol. L’ultima esperienza calcistica la vive al Rondinella.

Una carriera, quella di Baroni, molto importante nonostante l’ex difensore non sia riuscito a stabilizzarsi in una grande squadra; alcuni club, però, per la sua carriera sono stati a dir poco fondamentali.

Quanti titoli ha vinto Baroni da giocatore?

Passiamo, ora, al palmares di Baroni; l’attuale allenatore del Verona ha una bacheca con tre titoli vinti. Il classe 1963 ha conquistato un campionato nazionale dei dilettanti al Rondinella dove, come detto, ha chiuso la sua carriera da calciatore.

E’ chiaro, però, che è al Napoli dove (a livello di titoli) si è tolto importanti soddisfazioni; con i partenopei, infatti, ha vinto un campionato italiano e una Supercoppa. Ora, per Baroni, riuscire a salvare il Verona rappresenterebbe la vittoria di un nuovo trofeo.