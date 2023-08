Guardiola, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Uno dei tecnici più preparati che ci siano in circolazione; Guardiola, però, ha anche avuto una carriera importante da giocatore.

Tra i migliori allenatori che esistano in circolazione; Guardiola ha scritto e continua a scrivere la storia del calcio. Recentemente ha portato il Manchester City sull’Olimpo del calcio. I Citizens, nell’ultima stagione, hanno vinto tutto: la Premier League, dopo una meravigliosa rimonta sull’Arsenal, l’FA Cup battendo in finale lo United ma soprattutto la Champions.

Nella finale di Istanbul, il City non ha giocato la sua miglior partita ma ne è uscito nel migliore dei modi grazie alla qualità di una rosa con una serie di alternative di altissimo livelli. Guardiola, in questi anni, ha saputo dare alla squadra anche la capacità di soffrire. E’ chiaro che il City esprime tutte le sue potenzialità con la palla al piede.

Il gioco offensivo, infatti, è un vero e proprio marchio di fabbrica del tecnico che ama avere la palla per far correre gli altri e rischiare, in questo modo, il meno possibile.

Tra le caratteristiche principali del sistema di gioco di Guardiola troviamo la capacità di ricercare costantemente la profondità e i continui movimenti senza palla; caratteristiche che hanno sempre reso le sue squadre tra le migliori in Europa e le più difficili da affrontare per gli avversari.

In che ruolo ha giocato Guardiola?

Guardiola, prima di essere un grandissimo tecnico, ha avuto una carriera da calciatore; il suo ruolo, centrocampista, lo interpretava nel migliore dei modi. Classico regista davanti la difesa, l’attuale tecnico del Manchester City sopperiva alla poca forza fisica con una tecnica che veramente in pochi potevano avere.

Qualità tecniche che gli permettevano di dettare tempi e ritmi di gioco: Guardiola si distingueva con per la sua grande capacità di passare il pallone. I suoi lanci lunghi erano estremamente precisi.

In che squadre ha giocato Guardiola?

La sua carriera da calciatore è iniziata al Barcellona dove è stato dal 1990 al 2001; con la maglia blaugrana ha messo in mostra tutte le sue qualità anche se ha battuto un record decisamente negativo. Guardiola, nel club spagnolo, infatti è stato espulso ben otto volto; un numero incredibile di cartellini rossi.

Per quanto riguarda le note positive, invece, non possiamo non sottolineare il fatto di essere stato il capitano del Barcellona. Guardiola arrivò in Serie A nel 2001 quando si trasferì al Brescia. La sua esperienza nel massimo campionato italiano, però, non fu particolarmente positiva a causa anche di una squalifica che limitò il suo rendimento in Italia.

Anche l’esperienza a Roma non fu particolarmente felice; con la maglia giallorossa, infatti, trovò poco spazio tanto da tornare al Brescia nel mercato invernale. Le sue ultime avventure calcistiche furono all’Al-Ahli Doha e al Dorados; una carriera, dunque, tra alti e bassi quella vissuta da Guardiola come calciatore.

Quanti titoli ha vinto Guardiola da giocatore?

Il palmares di Guardiola da allenatore è decisamente ricco e, nell’ultima stagione, ha aggiunto altri trofei tra cui la Champions League con il Manchester City. Per quanto riguarda i titoli vinti da calciatore, invece, l’ex calciatore li ha conquistati tutti con la maglia del Barcellona.

Ben sedici trofei vinti in blaugrana tra competizioni nazionali e trofei internazionali; impossibile non citare il fatto di aver conquistato, per ben sei volte, la Liga e la Coppa dei campioni nel 1992. In campo, dunque, ha avuto una carriera di alti e bassi; decisamente più costante, invece, il suo percorso da allenatore.

Sulla panchina di squadre di altissimo livello è riuscito ad imporre la sua filosofia di gioco alzando un numero di trofei veramente impressionante. Guardiola è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più importanti nella storia del calcio.