Federica Nargi ruggisce: il bikini è minuscolo

Federica Nargi versione ‘leone’ sui social: il bikini è minuscoli e i fan non riescono a trattenere la loro ammirazione

Impossibile non restare estasiati davanti alla sua bellezza. Federica Nargi è in forma smagliante e i fan su Instagram non possono non apprezzare.

La showgirl, balzata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione a Striscia la Notizia, continua ad incendiare Instagram con i suoi scatti da perdere il fiato. Dalla sua prima apparizione sul bancone del telegiornale satirico di Canale 5 sono passati oltre dieci anni, ma il tempo per lei sembra essersi letteralmente fermato.

Non si è fermata la Nargi, compagna di Alessandro Matri e madre di due bellissime bambine (Sofia e Beatrice), che nel corso della sua carriera si è dedicata non soltanto alla tv, ma ha calcato anche i palcoscenici teatrali, fatto cinema e partecipato a videoclip. In questo periodo si sta dedicando alla vacanza e non dimentica di aggiornare i fan sulle sue ultime novità.

Federica Nargi incanta sui social: bikini minuscolo

Federica Nargi incanta i social con degli scatti che sono semplicemente spettacolari. L’ultimo ha lasciato senza parole i follower di Instagram, ben 4,2 milioni. La showgirl si mostra con una capigliatura mossa, da ‘leonessa’, ma non è certamente sui capelli che cade lo sguardo degli ammiratori.

Inevitabile buttare l’occhio al bikini che fa fatica a contenere il lato A della bella romana. Ovviamente cuoricini e commenti si sprecano come chi le chiede di smetterla di pubblicare foto così sensuali: “Per favore, siamo sfiniti”.

Un commento sicuramente ironico, visto che la bella della Nargi non stanca mai: incantevole come sempre, bella ed elegante allo stesso tempo. Difficile toglierle gli occhi di dosso.