Come gioca Rafael Benitez? Gli schemi e le tattiche dell’allenatore spagnolo

Benitez riparte dal Celta Vigo; andiamo a vedere il sistema di gioco di un tecnico che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio.

In Italia ha vinto una Supercoppa italiana sulla panchina dell’Inter e due trofei (Coppa Italia e Supercoppa italiana) al Napoli ma non si può non ricordare la Champions League alzata con il Liverpool quando, in una partita a dir poco indimenticabile, la sua squadra realizzò tre gol in sei minuti rimontando il Milan. Alla fine i Reds ebbero la meglio ai calci di rigore in una serata rimasta nella storia della principale competizione calcistica.

Tecnico che, proprio dopo l’esperienza sulla panchina partenopea, non è riuscito a confermare le sue qualità; le ultime avventure da allenatore (esclusa la vittoria della Championship con il Newcastle) non sono andate nel migliore dei modi. Dopo l’esonero dall’Everton ha avuto un periodo di stop dove, in ogni caso, ha potuto ricaricare le batterie e andare a studiare l’evoluzione calcistica degli ultimi periodi.

Lo scorso ventitré giugno viene ufficializzato (con un contratto di tre anni) come nuovo allenatore del Celta Vigo; Benitez, dunque, ripartirà dalla Liga e da un club che nell’ultima stagione ha chiuso il campionato al tredicesimo posto.

Sfida sicuramente molto interessante per un tecnico che ha sempre voluto portare una filosofia di gioco offensiva volta a dominare l’avversario indipendentemente dall’avversario. E’ probabile che questo stile non possa essere messo in pratica, costantemente, al Celta Vigo ma la voglia è quella di vivere una Liga da protagonista.

Difficile, ad oggi, parlare di obiettivi; possiamo, però, sottolineare come l’allenatore è pronto a vivere una nuova esperienza con l’obiettivo di far bene ed iniziare un progetto che possa regalare delle soddisfazioni al club.

Modulo Rafael Benitez Celta Vigo

Il modulo di Rafael Benitez, presupponendo che il tecnico continui con la sua solita filosofia di gioco, è il 4-2-3-1; un sistema che, come sottolineato in precedenza, il cui obiettivo deve essere quello di avere il più possibile la palla per andare a dominare l’avversario.

Per questo i due terzini difensivi devono essere in grado di accompagnare costantemente la fase di spinta; ovviamente, nell’arco della partita, i terzini si devono alternare: uno attacca e uno resta più basso in modo da passare alla difesa a tre in fase di spinta.

La coppia di centrali deve essere, possibilmente, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la giusta aggressività. Il loro compito è quello di recuperare la palla il più possibile per andare a trasformare l’azione da difensiva in offensiva.

Tanto lavoro anche per i due centrali di centrocampo; uno deve essere forte fisicamente, dinamico e con la capacità di andare ad aiutare la fase difensiva abbassandosi in mezzo ai due centrali. L’altro, invece, deve avere quella capacità tecnica per andare a gestire tempi e ritmi di gioco e prendersi sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà.

La qualità è, soprattutto, in avanti dove la squadra deve andare a creare i presupposti per far male agli avversari. I due esterni offensivi hanno il compito di puntare l’avversario, andare a saltare costantemente l’avversario e mettere palloni giocabili per la punta; giocatori da cui Benitez si aspetta anche un contributo importante dal punto di vista realizzativo tra gol e assist.

Ovviamente dei tre trequartista, il giocatore che si posiziona alle spalle del centravanti deve andare a creare un numero importante di azioni offensive. Il suo compito, nel giocare tra le linee, è quello di non dare punti di riferimento, mandare in porta la punta e favorire l’inserimento delle ali offensive.

In un sistema di gioco come il 4-2-3-1, il ruolo della punta è fondamentale dal momento che deve andare sì a concretizzare la manovra offensiva della squadra ma deve anche far salire la squadra e proteggere palla nei momenti di difficoltà. Deve essere, dunque, un giocatore con una buona struttura fisica.

Modulo preferito Rafael Benitez

Il 4-2-3-1 lo possiamo considerare anche come il modulo preferito di Rafael Benitez; il tecnico deve, con questo sistema, vuole avere in mano il pallino del gioco in modo da controllare il match.

Idea di gioco non semplice da realizzare e che richiede, ovviamente, un grande lavoro da parte della squadra e di tutti i suoi componenti.

Formazione Celta Vigo di Rafael Benitez

Andare a parlare, ora, della possibile formazione di Rafael Benitez al Celta Vigo non è semplice; bisogna aspettare la fine del mercato per capire come la squadra giocherà il prossimo campionato però è chiaro come la società farà di tutto per accontentare le richieste del tecnico.

Ad oggi possiamo immaginare un 4-2-3-1 con Ivan Villar; Manu Sanchez, Oscar Mingueza, Carlos Dominguez, Kevin Vazquez; Renato Tapia, Gabri Veiga; Franco Cervi, Williot Swedberg, Carles Perez; Iago Aspas. Ripetiamo, però, come questa formazione molto probabilmente vedrà delle modifiche in questa sessione di mercato. Il Celta Vigo di Benitez sta prendendo forma.