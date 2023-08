Vuoi vedere Sky gratis? C’è un metodo 100% legale che nessuno conosce

Andiamo a vedere il metodo che permette gli utenti di poter vedere Sky gratis; una possibile incredibile per tutti gli abbonati.

La stagione calcistica sta per ricominciare con le squadre impegnate, in questo periodo, nelle amichevoli in modo da mettere minuti nelle gambe, avere la miglior condizione fisica possibile e provare quegli schemi che dovranno poi essere adottati nel corso delle partite ufficiali.

Alcune amichevoli possono essere viste su Sky con i tifosi che hanno l’opportunità di visionare le squadre e osservare i passi in avanti dei giocatori in vista della nuova stagione. Sulla piattaforma, però, non ci sono solo le partite di calcio da vedere ma anche tanti altri contenuti come cinema, intrattenimento e documentari.

Sono anni, ormai, che Sky offre la possibilità ai propri abbonati di vedere una serie di contenuti facendo vivere esperienze visive veramente importanti; ovviamente, proprio come Dazn, per poter usufruire di Sky bisogna andare a sottoscrivere l’abbonamento.

La cifra da pagare cambia a seconda del pacchetto che si decide di acquistare; esiste, però, un modo per vedere Sky che definire gratis è sicuramente sbagliato ma ti permette di vedere i contenuti presenti sulla piattaforma in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Stiamo parlando di Sky Go; vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Sky Go come funziona?

L’utente, quando decide di abbonarsi a Sky, ha nel pacchetto anche la possibilità di poter usufruire di Sky Go; parliamo del servizio streaming, utilizzabile solo ed esclusivamente una volta abbonato a Sky, che permette al cliente di poter vedere (in qualsiasi posto ci si trovi) i contenuti presenti nella piattaforma.

Per vedere Sky Go è necessario ovviamente avere uno smartphone, un tablet o un computer con, ovviamente, la presenza dell’applicazione che andrà scaricata. Altro aspetto che non si può non considerare è la possibilità, di associare fino ad otto dispositivi (la stessa situazione che si verifica con Dazn) al nostro Sky Id.

Una situazione decisamente vantaggiosa per l’utente che ha la possibilità, ovunque sia, di vedere i contenuti presenti su Sky scegliendo fra quelli preferiti.

Non possiamo, poi, non considerare le possibilità offerte proprio da Sky Go; l’utente, infatti, ha l’opportunità di scaricare programmi Sky On Demand, mettere in pausa, far ripartire e rivedere (quante volte vuole) il contenuto a lui preferito.

Bisogna sottolineare un’altra cosa molto importante: grazie a Sky Go, l’esperienza dell’utente sarà, semplicemente, straordinaria. Con questo servizio streaming, infatti, si possono vedere i canali presenti nella nostra offerta Sky più i titoli On Demand che troviamo nel pacchetto cinema, sport, documentari e Serie Tv. Andiamo a concludere, dunque, come Sky Go sia un servizio streaming che gli utenti possono vedere solo ed esclusivamente se abbonati a Sky.