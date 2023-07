Lady Hernandez infiamma la spiaggia: in costume è uno spettacolo

La stagione di Serie A è ormai alle porte. Mentre Theo Hernandez lavora sul campo per arrivare preparato la compagna Zoe Cristofoli si gode un po’ di relax al mare

Il Milan è senza dubbio la big di Serie A maggiormente attiva in questa finestra estiva di calciomercato. Tra i prossimi obiettivi, oltre a qualche uscita, anche un vice Theo Hernandez viste le difficoltà di Ballo-Tourè delle scorse stagioni.

Il titolarissimo resterà comunque il mancino francese classe 1997 che è divenuto negli anni un pilastro inamovibile per la squadra allenata da Stefano Pioli. Al momento il numero 19 milanista è al lavoro sul campo per arrivare al meglio al prossimo inizio di stagione, mentre la compagna di vita, Zoe Cristofoli, si gode ancora qualche momento di relax nell’ambito di un’estate calda ed ancora lunga.

La bella modella ed influencer ha peraltro sempre avuto un ottimo rapporto con il mondo dello sport, anche prima di conoscere Hernandez. La stupenda Zoe ne pratica infatti parecchio, soprattutto in palestra: attività fisica intensa che la aiuta anche a mantenere una condizione invidiabile per qualunque collega.

La Cristofoli è una bellezza cristallina, che per sua stessa ammissione è una persona molto attiva. Lady Hernandez adora infatti sperimentare nuove esperienze ed anche nuovi sport: dal wakeboard alla bici sportiva passando per più semplici corse, camminate e palestra. Una serie di attività che inevitabilmente contribuiscono a farla arriva al top della forma anche in vacanza.

Zoe Cristofoli si gode il mare: lady Hernandez conquista Instagram

Proprio vacanzieri sono gli ultimi scatti postati su Instagram dalla bella Zoe Cristofoli, che è seguita da ben 1,2 milioni di followers.

Nell’ultimo post lady Hernandez si mostra a Forte dei Marmi anche in compagnia di Theo jr. Tra i vari scatti dell’ultima pubblicazione ce n’è anche uno in spiaggia in ginocchio con indosso uno splendido costume celestino che ne esalta le generose forme. Foto che chiaramente non sono passate inosservate agli occhi attenti dei fan.