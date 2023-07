Dove va in ritiro precampionato l’Inter? Ecco dove si allenano i nerazzurri

L’Inter sta preparando la prossima stagione dove l’obiettivo dei ragazzi di Inzaghi è quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni.

Una stagione, quella passata, vissuta tra alti e bassi con i nerazzurri che avrebbero potuto fare molto di più in campionato considerando anche la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi. Il cammino nelle coppe, invece, è stato decisamente diverso con la vittoria in Coppa Italia (grazie alla doppietta di Lautaro), il successo in Supercoppa e la finale di Champions League.

A Istanbul, i ragazzi di Inzaghi hanno giocato una partita assolutamente dignitosa ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute nel corso del match. L’Inter, nella prossima stagione, vuole ripartire proprio dalla sconfitta conto il City; gli obiettivi dei nerazzurri sono di altissimo livello con il club che vuole lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata, confermarsi nelle coppe e provare a raggiungere, nonostante tutte le difficoltà, la finale di Champions League.

La prima giornata di campionato vedrà l’Inter affrontare il Monza a San Siro; i nerazzurri, per quella sfida, vogliono farsi trovare al meglio della condizione fisica. Ecco perché sarà fondamentale sfruttare al meglio la preparazione estiva; un periodo dove mettere minuti nelle gambe e provare gli schemi che dovranno poi essere sfruttati nel corso della stagione.

Giappone ritiro precampionato l’Inter

L’Inter, dunque, è nel pieno della sua preparazione estiva; i nerazzurri, dopo un periodo di meritato riposo, si sono ritrovati lo scorso tredici luglio per il classico raduno ad Appiano Gentile. Una prima fase, dunque, fino al ventitré luglio; dieci giorni in cui i nerazzurri hanno avuto modo di ritrovare il ritmo partita.

La seconda fase della preparazione è la classica tournée estiva che, da qualche anno, i vari club fanno anche per portare il loro marchio fuori dall’Europa. L’Inter ha preso il volo per il Giappone dove svolgere allenamenti e alcune amichevoli che permetteranno ai ragazzi di Inzaghi di continuare il lavoro in vista della prossima stagione.

Una preparazione estiva, dunque, che si divide in due fasi con l’Inter che ha un solo grande obiettivo: arrivare alla prima giornata nel migliore dei modi in modo da essere immediatamente competitiva

Come raggiungere il Giappone?

L’Inter, come detto, ha scelto il Giappone per svolgere una parte della sua preparazione estiva; un luogo non semplice da raggiungere ma i tifosi, proprio per amore della loro squadra, sono disposti ad andare ovunque.

Il modo migliore, per raggiungere il Giappone, è senza ombra di dubbio l’aereo; un volo, come detto, non semplice dal momento che ci vogliono più di dieci ore. Un gesto d’amore incondizionato da parte dei tifosi.