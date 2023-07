Come resettare la password Dazn? I passaggi da fare se te la sei dimenticata

Per accedere a Dazn servono username e password; a volte può capitare di dimenticarsi di queste credenziali. Ecco come fare

La principale piattaforma streaming per vedere le partite di Serie A (insieme a tanti altri contenuti) è DAZN. In vista della prossima stagione gli utenti, a causa dell’aumento dei contenuti, vedranno un conseguente rialzo dei prezzi di abbonamenti.

Una decisione che ha portato non poche polemiche considerando i disagi, avuti nelle passate stagioni, nel vedere i contenuti senza problemi di connessione. Questa problematica può essere risolta in semplici passaggi ma non sempre si riesce a sopperire alle difficoltà dal momento che la principale difficoltà riguarda il server.

In ogni caso, nella prossima stagione DAZN garantisce la visione del grande calcio italiano e di altri contenuti con gli utenti che potranno scegliere di pagare o in una soluzione unica o nelle classiche dodici rate mensili.

Per accedere ai servizi della piattaforma è fondamentale che ogni utente abbia il proprio account a cui accedere tramite email e password; credenziali indispensabili per iniziare la visione dei contenuti DAZN.

A volte, però, può capitare di dimenticarsi della password e questo rischia di rappresentare un problema; ecco cosa fare qualora dovesse capitare una situazione del genere.

Non ricordo la password Dazn

Come abbiamo detto, dunque, è possibile dimenticarsi la password; situazione non complicata da risolvere ma che porta via del tempo. Il primo passaggio da effettuare è quello di andare, tramite l’app, alla pagine che ti permette di resettare la password; a questo punto bisogna cliccare su “reimposta la password”.

Il secondo passaggio da fare è quello di inserire il proprio indirizzo email e cliccare la voce che ci consiglia di inviare il link per resettare la password; a questo punto si deve entrare nella propria email, aprire quella che ci interessa e aprire il link per resettare la password.

Ora è molto semplice; il passaggio successivo, infatti, è quello di reinserire la password seguendo le indicazioni indicate. Una volta inserita ci verrà richiesto di ripeterla una seconda volta prima di cliccare su “Modifica Password“.

A questo punto il processo di reinserimento password è stato completato e l’utente potrà accedere, nuovamente, a Dazn e poter (in questo modo) iniziare la visione dei contenuti. E’ consigliabile, in ogni caso, segnarsi la password scelta da qualche parte come, ad esempio, un foglio in modo tale da non perderla nel momento del bisogno.

Dobbiamo, però, sottolineare una cosa molto importante: una volta effettuato l’accesso per la prima volta si può memorizzare la password in modo da non doverla reinserire ogni volta che si effettua l’accesso per vedere i contenuti che si desidera.