Ballardini, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Allenatore da molto tempo, Davide Ballardini è tra i volti più noti nelle panchine di Serie A. Qual è il suo passato da calciatore?

Gli allenatori di calcio sono figure spesso discusse sul piano dei pregi e difetti, e in una larghissima percentuale di casi, si tratta comunque di persone che provengono dal mondo del calcio giocato – e che dunque già hanno molta familiarità con il terreno di gioco e il calcio professionistico se non di alto livello, per lo meno delle giovanili.

Basti pensare ad un ex calciatore come Davide Ballardini che in questi anni abbiamo spesso visto su più panchine. Originario di Ravenna, l’oggi tecnico della Cremonese ha un breve passato di calciatore ma, vista la sua presenza quasi costante anche nel mondo del pallone odierno, appare opportuno spendere qualche parola sulla sua carriera di atleta, indicando la posizione che occupava in campo, le squadre in cui ha militato e i successi o trofei ottenuti.

Ecco allora una scheda sintetica ed illustrativa sul suo conto, che interesserà sicuramente chi lo conosce soprattutto come tecnico e molto meno come ex calciatore. In particolare potrà incuriosire i tifosi dello storico club di Cremona, che allena dal 2023, ma forse non soltanto loro. I dettagli.

In che ruolo ha giocato Ballardini

Fughiamo ogni dubbio sulla sua posizione in carriera di calciatore: Davide Ballardini è stato un centrocampista che prediligeva l’area centrale del terreno di gioco. Per lui dunque le caratteristiche tipiche di chi occupa questa posizione, ovvero discreta corsa, capacità di lettura e visione del gioco, buon controllo di palla e passaggio.

Certamente però non si tratta di un ex calciatore di prestigio, anche perché la sua carriera sul campo è durata davvero poco, a differenza di quella di allenatore che prosegue tuttora e che è iniziata sul finire degli anni ’80.

In quali squadre ha giocato Ballardini

L’ex centrocampista centrale ha militato nel Cesena per 7 anni, club che peraltro all’epoca aveva Arrigo Sacchi tecnico delle giovanili ed Osvaldo Bagnoli allenatore in prima squadra. Alcuni decenni fa i due ebbero un rilievo notevole nelle panchine in cui sedettero, e sicuramente influenzarono non poco Ballardini nella scelta di intraprendere la carriera di allenatore, già in giovane età.

Dopo l’esperienza al Cesena fino al 1984, con la fase 1978-1982 nelle giovanili, una sola stagione al Faenza e poi per Ballardini si aprirono le porte di una differente professione comunque legata al calcio, appunto quella di tecnico. Iniziò ad allenare nelle giovanili del Bologna, per poi passare a quelle del Cesena, del Ravenna, del Milan e del Parma.

Ecco perché la stragrande maggioranza dei tifosi ed appassionati di calcio lo ricorda come allenatore e non come calciatore a centrocampo.

Quanti titoli ha vinto Ballardini da calciatore

Non c’è molto da ricordare in riferimento ai riconoscimenti, premi o titoli conseguiti da Davide Ballardini nella sua di certo non lunghissima carriera di calciatore. Per lui infatti sostanzialmente un solo titolo, ovvero un campionato Primavera con il Cesena, all’epoca di militanza nel club, nella stagione 1981/1982.

Piuttosto il titolo che Ballardini ricorda sicuramente con maggior orgoglio è la vittoria di una Supercoppa italiana con la Lazio, in veste di allenatore – stagione 2009/2010.