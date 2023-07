Stipendi dei giocatori della Lazio, chi guadagna di più? Gli ingaggi

La Lazio è una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano con un giocatore a guadagnare più degli altri.

Una squadra che, ogni stagione, vuole migliorarsi e lottare per obiettivi importanti; nella scorsa stagione, la Lazio è arrivata seconda in campionato andandosi a qualificare per la Champions League. Piazzamento di tutto rispetto per un club con le idee decisamente chiare in vista del prossimo campionato; i biancocelesti, infatti, vogliono confermarsi tra le prime quattro della Serie A, puntare alla Coppa Italia e fare il meglio possibile in Champions.

La rosa a disposizione di Sarri è ricca di qualità con elementi in grado di trascinare la squadra a grandi traguardi. Milinkovic è stato ceduto ma questo non toglie alla Lazio uno status importante per il prossimo campionato. Ora, però, diamo uno sguardo agli ingaggi dei giocatori biancocelesti.

Quale è il giocatore più pagato della Lazio?

Il più pagato del club biancoceleste è Immobile con quattro milioni a stagione; il centravanti è, senza ombra di dubbio, l’elemento più importante all’interno della rosa di Sarri.

Un giocatore di cui la Lazio non può fare a meno per la sua capacità di attaccare la profondità, allungare la squadra e permettere al club di esprimere un calcio di grande livello.

Immobile sa giocare con i compagni, favorisce l’inserimento dei centrocampisti ma soprattutto ha una media realizzativa decisamente importante. I gol del centravanti azzurro permettono alla Lazio di lottare, ogni stagione, per obiettivi di spessore. Immobile è, senza nessun dubbio, un vero e proprio punto di riferimento per la squadra capitolina.

Quale è il giocatore meno pagato della Lazio?

Passiamo, ora, al giocatore meno pagato della Lazio; stando a quanto riferisce Calcio e Finanza si tratta di Adamonis con centomila euro; parliamo del terzo portiere a disposizione di Sarri. Giocatore che ha trovato poco spazio considerando la presenza di Maximiano e Provedel.

Sarri, infatti, può contare su due portieri di qualità specialmente Provedel; l’estremo difensore biancoceleste è stato fondamentale nella qualificazione della Lazio alla Champions League.

Sono state diverse, infatti, le partite in cui il portiere è riuscito a mantenere la porta inviolata grazie a ottimi interventi. Giocatore bravo tra i pali, abile nelle uscite, con un buonissimo senso della posizione e la capacità di guidare la linea difensiva.

Stipendi giocatori Lazio, gli ingaggi

Abbiamo detto di Immobile, il più pagato e di Adamonis quello a ricevere lo stipendio più basso all’interno della Lazio. Vediamo, ora, gli ingaggi di tutta la rosa biancoceleste stando, sempre, alle informazioni di Calcio e Finanza.

Ciro Immobile 4 milioni

Alessio Romagnoli 3 milioni

Luis Alberto 2.5 milioni

Pedro 2.5 milioni

Felipe Anderson 2.20 milioni

Elseid Hysaj 2 milioni

Mattia Zaccagni 2 milioni

Matias Vecino 1.9 milioni

Taty Catellanos 1.8 milioni

Manuel Lazzari 1.5 milioni

Danilo Cataldi 1.4 milioni

Toma Basic 1.4 milioni

Mohamed Fares 1.2 milioni

Patric 1.2 milioni

Nicolò Casale 1 milione

Matteo Cancellieri 1 milione

Ivan Provedel 1 milione

Luis Maximiano 1 milione

Adam Marusic novecento mila euro

Marcos Antonio novecento mila euro

Dimitrije Kamenovic settecento mila euro

Mario Gila cinquecento mila euro

Marius Adamonis centomila euro

Questi, dunque, gli ingaggi della rosa della Lazio che ha in Immobile il giocatore più importante di tutti.