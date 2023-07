Sottil, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Sottil, tecnico dell’Udinese, prima di diventare allenatore è stato calciatore; in campo, il suo ruolo, era quello di difensore.

La scorsa stagione, l’Udinese ha chiuso il campionato con quattro sconfitte consecutive; il cammino del club friulano è stato costellato da alti e bassi. Nella prima parte di campionato, i ragazzi di Sottil avevano sorpreso tutti con risultati anche pregevoli (come la vittoria contro la Roma) e la sensazione di poter vivere un campionato da protagonisti.

Così non è stato con l’Udinese che, forse per la troppa tranquillità di una classifica che non metteva in pericolo il club, ha iniziato ad inanellare una serie di risultati decisamente negativi. Un vero peccato ma non perché i friulani potessero lottare per la Champions ma perché la squadra aveva sicuramente le possibilità di avere una maggiore continuità di rendimento.

L’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di avere più continuità di rendimento; la squadra, grazie alla filosofia di gioco di Sottil, può vivere una stagione sicuramente positiva. Il tecnico dell’Udinese ha avuto anche una carriera da giocatore.

In che ruolo ha giocato Sottil?

Iniziamo con il ruolo che ricopriva Sottil da calciatore; l’attuale tecnico dell’Udinese è stato un difensore centrale. Le sue caratteristiche principali erano la forza fisica, l’abilità nel gioco aereo e un buonissimo senso della posizione.

Tutti aspetti che hanno fatto di Sottil un difensore decisamente interessante e con la capacità di fornire il giusto contributo alla propria squadra; aveva anche il vizio del gol avendo segnato, in carriera, sedici gol. Numero importante per un difensore centrale.

In che squadre ha giocato Sottil?

Passiamo, ora, ai club in cui Sottil ha militato; la sua carriera da calciatore è iniziata al Torino. Grazie al club granata riesce ad esordire sia in Serie A sia in campo internazionale. Purtroppo per lui, l’esperienza con questo club è caratterizzata anche dall’infortunio al crociato. Dopo il Torino si trasferisce prima alla Fiorentina e poi all’Atalanta dove starà, rispettivamente, due e tre stagioni.

Sottil, come abbiamo detto, è l’attuale tecnico dell’Udinese; con il club friulano ha giocato dal 1999 al 2003. Stagioni importanti per l’ex difensore che, in questo club, trova una buona continuità realizzativa; dei suoi sedici gol totali, infatti, otto li realizza ad Udine dove ottiene anche la qualificazione alla Coppa Uefa. Nelle successive due stagioni veste la maglia della Reggina (con cui ottiene la salvezza) e quella del Genoa.

Nell’estate del 2005, Sottil viene acquistato dal Catania; esperienza decisamente positiva dal momento che, con questo club, ottiene la storica promozione in Serie A. Nelle file del Catania, inoltre, segna quello che sarà il suo ultimo gol nel massimo campionato italiano. Le ultime due esperienze calcistica sono state con il Rimini e l’Alessandria. Una carriera, dunque, che ha avuto picchi importanti come quello con l’Udinese.

Quanti titoli ha vinto Sottil da giocatore?

La bacheca di Sottil vanta quattro trofei; con il Torino ha vinto un campionato primavera e una Coppa Italia. Manifestazione che è riuscito a portarsi a casa anche con la maglia della Fiorentina nella stagione 1995/1996.

Il trofeo più importante, però, lo alza ad Udine; con i friulani, infatti, conquista la Coppa Intertoto nel 2000. Ora, da allenatore dell’Udinese, vuole regalare una stagione da protagonisti ai propri tifosi.