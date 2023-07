I centrocampisti più forti della storia della Lazio

Milinkovic-Savic ha scritto pagine importanti nella storia del club biancoceleste; la Lazio ha sempre avuto centrocampisti di livello.

Il centrocampo è un reparto fondamentale all’interno di una squadra di calcio perché permette di avere equilibrio e fornisce un contributo realizzativo importante alla manovra offensiva.

La Lazio, nell’ultima stagione, ha avuto centrocampisti di assoluto qualità come Milinkovic-Savic; oltre al serbo, però, sono diversi i giocatori capaci di lasciare un ricordo indelebile nella mente dei tifosi biancocelesti.

Paul Gascoigne

Iniziamo questa speciale classifica con Paul Gascoigne; è stato un centrocampista offensivo, abile nel dribbling e con delle qualità tecniche che gli permettevano di fornire assist estremamente precisi per i propri compagni.

Ha vestito la maglia della Lazio dal 1992 al 1995; soprannominato Gazza ha lasciato un buonissimo ricordo nella mente dei tifosi biancocelesti.

Vincenzo D’Amico

Centrocampista che ha vestito la maglia della Lazio dal 1971 al 1980 e dal 1981 al 1986 diventando un vero e proprio simbolo dei biancocelesti.

E’ stato un giocatore molto offensivo e, proprio per questa propensione, veniva impiegato come trequartista alle spalle del centravanti o come ala. Vincenzo D’Amico era pericolosissimo sui calci piazzati.

Roberto Mancini

Se parliamo di centrocampisti forti che hanno scritto la storia della Lazio non possiamo non menzionare Roberto Mancini. Ha giocato con i biancocelesti dal 1997 al 2000 vincendo un campionato italiano, due volte la Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea.

Giocatore dalle spiccate doti offensive poteva essere impiegato sia come mezzala offensiva sia come trequartista alle spalle della prima punta. Abile sia nell’andare a rete sia nel mandare in porta i propri compagni. Roberto Mancini ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Stefano Mauri

Tra i centrocampisti più forti che hanno vestito la maglia della Lazio non possiamo non menzionare Stefano Mauri; ha indossato i colori biancocelesti dal 2006 al 2016 diventando un vero e proprio punto di riferimento per i propri tifosi.

Tatticamente molto duttile poteva essere impiegato come trequartista ma anche come mezzala con spiccate doti offensive. Nella capitale ha vinto due volte la Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Stefano Fiore

Altro Stefano che ha scritto pagine importanti nella storia della Lazio; Fiore ha vestito la maglia biancoceleste dal 2001 al 2004 vincendo una volta la Coppa Italia. Dal punto di vista tattico era una mezzala con la possibilità di essere impiegato anche da trequartista.

Era un calciatore completo, dotato di ottima tecnica e con la capacità di calciare con entrambi i piedi; in campo era una risorsa in più per la propria squadra.

Pavel Nedved

Giocatore dalle grandi doti tecniche e con la possibilità di giocare sia come trequartista sia come mezzala. Con la Lazio ha giocato dal 1996 al 2001 realizzando cinquantuno gol e ventinove assist fornendo un contributo assolutamente decisivo nella vittoria di ben sette trofei.

Era uno dei migliori centrocampisti della sua epoca, abile negli assist e con una grande resistenza fisica. Sapeva calciate con entrambi i piedi e riusciva ad essere pericoloso nei calci piazzati.

Juan Sebastian Veron

Centrocampista centrale con la possibilità di essere impiegato anche da trequartista (e all’occorrenza come mezzala) per la sua incredibile qualità tecnica; Veron ha giocato, in biancoceleste, dal 1999 al 2001 lasciando un ricordo indelebile nella mente dei tifosi della Lazio.

Dal punto di vista tecnico era dotato di una visione di gioco decisamente superiore alla media; grazie alla sua qualità nei piedi, riusciva a mandare in porta i compagni senza nessun problema. Era decisamente pericoloso quando la squadra aveva a disposizione una punizione o un calcio d’angolo.

Dejan Stankovic

Ha vestito la maglia della Lazio dal 1998 al 2004 diventando uno dei leader della squadra biancoceleste di quel periodo. Nella capitale Dejan Stankovic ha realizzato trentaquattro gol e diciassette assist vincendo ben sei titoli tra cui il campionato italiano e la Supercoppa Europea.

Giocatore duttile tatticamente poteva essere impiegato come trequartista alle spalle della punta, come mezzala offensiva e, all’occorrenza, nel ruolo di esterno d’attacco. I tifosi della Lazio hanno un ricordo assolutamente positivo di Stankovic.

Diego Pablo Simeone

Tra i centrocampisti più forti che hanno vestito la maglia della Lazio non possiamo non citare Diego Pablo Simeone; ha giocato con i biancocelesti dal 1999 al 2003 vincendo ben quattro trofei tra cui un campionato italiano.

A livello di caratteristiche era uno dei giocatori dotato di grande resistenza fisica, dinamismo e quella cattiveria agonistica che gli ha permesso di entrare nel cuore della tifoseria biancoceleste. Dobbiamo poi ricordare la sua capacità di essere leader in campo e di inserirsi alle spalle della difesa avversaria; aspetto grazie al quale ha realizzato diversi gol.

Luis Alberto

Passiamo, ora, a Luis Alberto; l’attuale centrocampista della Lazio è uno dei punti fermi della rosa biancoceleste. Giocatori di cui non si può fare a meno per via di una qualità tecnica superiore alla media.

Avere un giocatore come Luis Alberto in mezzo al campo significa poter contare su un calciatore in grado di gestire il pallone nel migliore dei modi; dai suoi piedi nascono gran parte delle azioni pericolose della Lazio. Molto abile negli inserimenti, diventa una soluzione in più dal punto di vista offensivo.

Sergej Milinkovic-Savic

Concludiamo questa speciale classifica con Milinkovic-Savic, ceduto in questa sessione di mercato al Al-Hilal. Il centrocampista è stato uno degli uomini chiave della Lazio degli ultimi anni tanto che andare a sostituirlo sarà molto complicato.

Mezzala forte fisicamente, abile nel gioco aereo, dinamica, dotata di ottima resistenza fisica e con una tecnica decisamente importante. Una delle sue caratteristiche migliori è la capacità di inserimento alle spalle della difesa; negli anni ha dato un forte contributo a livello realizzativo. Giocatore amatissimo dal popolo biancoceleste.