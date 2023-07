I terzini più forti della storia della Juventus

Una delle squadre più forti nella storia del calcio; la Juventus ha sempre avuto terzini di un certo livello nella propria rosa.

La Juventus è la squadra più titolata d’Italia; i bianconeri, nelle ultime stagioni, non hanno reso secondo le aspettative. Nessun trofeo vinto in due anni è un qualcosa di anomale per una squadra come la Juve.

Proprio per questo l’obiettivo è quello di tornare a vincere nel minor tempo possibile; la Juventus, se vuole nuovamente dominare il massimo campionato italiano, ha bisogno di una rosa di assoluto livello a partire dagli esterni. Nella storia del club bianconero sono stati diversi i giocatori, in questo ruolo, che hanno lasciato un ricordo indelebile.

Antonio Cabrini

Iniziamo questa speciale classifica con Antonio Cabrini che ha giocato con la Juventus dal 1976 al 1989 lasciando un ricordo a dir poco importante nella mente dei tifosi bianconeri.

E’ stato un giocatore molto abile nella fase di spinta che faceva degli inserimenti una delle sue caratteristiche principali. Si sganciava costantemente sia palla al piede sia senza palla per offrire una soluzione offensiva in più all’interno della partita. Giocatore che i tifosi bianconeri ricordano con grande affetto.

Dani Alves

Con la Juventus ha giocato una sola stagione ma non possiamo non considerarlo come uno dei terzini più forti ad aver indossato la maglia bianconera. Tra i giocatori più vincenti nella storia del calcio ha portato esperienza e leadership all’interno del mondo Juve.

Giocatore tecnico, abile nell’uno contro uno, accompagnava costantemente la fase di spinta della squadra fornendo una soluzione in più dal punto di vista offensivo. Qualità straordinaria per Dani Alves.

Stephan Lichtsteiner

Tra i terzini più forti che hanno vestito la maglia della Juventus non possiamo non menzionare un giocatore come Lichtsteiner che ha giocato con i bianconeri dal 2011 al 2018 regalando diverse soddisfazioni ai propri tifosi.

Forte fisicamente, dinamico, dotato di grande resistenza fisica, Lichtsteiner riusciva ad imporsi in entrambe le fasi di gioco.

Tra le sue caratteristiche non possiamo non ricordare la capacità di accompagnare costantemente la fase offensiva e la sua abilità negli inserimenti senza palla; aspetto che gli permetteva di essere una risorsa in più a livello offensivo.

Patrice Evra

Difensore di grande esperienza internazionale, ha vestito la maglia della Juventus per tre stagioni. Lo possiamo considerare come uno dei migliori terzini sinistri in Europa grazie alla sua straordinaria qualità tecnica.

Poteva giocare su entrambe le corsie e aveva la possibilità di essere impiegato anche più avanti. Giocatore che, nella sua esperienza in bianconera, ha fornito un contributo fondamentale entrando immediatamente nel cuore dei tifosi della Juventus.

Gianluca Pessotto

Parliamo ora di Pessotto che ha vestito la maglia della Juventus per diverse stagioni; in bianconero ha fornito un contributo importante per la conquista di ben dodici trofei. E” stato un giocatore che poteva essere impiegato su entrambe le corsie.

Pessotto aveva, tra le caratteristiche principali, un grande senso della posizione ed era dotato di intelligenza tattica che gli permetteva di essere determinante all’interno della partita. Giocatore che, dai tifosi, viene ricordato con affetto.

Gianluca Zambrotta

Ha vestito la maglia della Juventus dal 1999 al 2006 dando un contributo a dir poco fondamentale per la conquista di cinque trofei. Poteva essere impiegato sia come esterno di centrocampo, in un 3-5-2, sia come terzino; abile nel giocare con entrambi i piedi dava un contributo fondamentale alla squadra in entrambe le fasi di gioco.

Tra le sue caratteristiche principali dobbiamo ricordare il suo atletismo e una grandissima resistenza fisica. Zambrotta era molto dotato tecnicamente e riusciva, con la conduzione palla, a rappresentare una soluzione offensiva in più all’interno della partita.

Fabio Grosso

Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, realizzando la rete decisiva ai calci di rigore nella finale contro la Francia, Fabio Grosso è stato (senza ombra di dubbio) uno dei terzini più forti ad aver indossato la maglia della Juventus.

Il terzino ha giocato per tre stagioni in bianconero dimostrando tutte le sue qualità sia in fase di spinta sia dal punto di vista difensivo. Poteva essere impiegato anche come esterno di centrocampo per le sue straordinarie qualità tecniche che gli permettevano di essere abile anche sui calci piazzati.

Juan Cuadrado

Questa speciale classifica la dobbiamo chiudere con Juan Cuadrado; il colombiano, nel corso della sua esperienza bianconera, ha ricoperto tutti i ruoli della corsia di destra dall’esterno offensivo al quinto di centrocampo fino al terzino.

Giocatore, dunque, di una duttilità tattica che si è rivelata fondamentale per il club bianconero; molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a saltare l’uomo andando, in questo modo, a creare la superiorità numerica. Il suo passaggio all’Inter ha fatto, sicuramente, rumore.