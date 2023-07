I portieri più forti della storia del Napoli

La vittoria dello scudetto del Napoli è merito anche della fase difensiva e di un portiere, come Meret, capace di interventi decisivi.

Una squadra, il Napoli, capace di vincere lo scudetto nell’ultima stagione; dopo oltre trent’anni, i partenopei sono tonati sul tetto d’Italia e il merito è di tutti, società, allenatore e giocatori. Un mix perfetto che ha permesso alla squadra di dominare dalla prima all’ultima giornata.

Se il Napoli ha vinto lo scudetto il merito è anche di Alex Meret, estremo difensore passato da una possibile cessione ad essere il titolare della squadra campione d’Italia. I suoi interventi, nel corso della stagione, sono risultati determinanti per il raggiungimento dello scudetto.

Dino Zoff

Iniziamo questa speciale classifica con Dino Zoff, uno tra i migliori portieri della sua generazione e che ha vestito la maglia del Napoli dal 1967 al 1972. E’ stato un portiere affidabile, con ottimo senso della posizione e abilissimo nelle uscite.

In campo era un vero e proprio leader; Dino Zoff, infatti, riusciva a guidare il proprio reparto difensivo ed era un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Portiere di cui ci si ricorderà all’infinito.

Claudio Garella

Quando parliamo di portieri di assoluto livello che hanno vestito la maglia del Napoli non possiamo non citare Claudio Garella; l’estremo difensore ha giocato con i partenopei dal 1985 al 1988 vincendo un campionato e una Coppa Italia.

Claudio Garella verrà ricordato per uno stile che non possiamo definire bellissimo ma che risultava estremamene efficace; l’estremo difensore, infatti, parava con ogni parte del corpo riuscendo a dare un contributo eccellente nella difesa della porta.

David Ospina

Il Napoli, nella sua storia, ha sempre avuto portieri di grande esperienza il cui contributo è stato fondamentale per permettere ai partenopei di raggiungere i vari obiettivi. Uno di questi è stato, senza ombra di dubbio, David Ospina che è stato al Napoli dal 2018 al 2022 andando a vincere una Coppa Italia.

Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non citare l’ottimo senso della posizione e la capacità di far partire l’azione con i piedi. Estremo difensore di grande qualità e enorme personalità.

Pepe Reina

Ha indossato la maglia del Napoli dal 2013 al 2014 e dal 2015 al 2018; portiere di grandissima esperienza, in carriera ha giocato per squadre di altissimo profilo e in ognuna di queste è riuscito a dare il giusto contributo.

Ottimo senso della posizione, molto abile nel fronteggiare i calci di rigore, nel Napoli si distingueva anche per la sua straordinaria capacità tra i piedi. Reina, infatti, faceva partire l’azione con qualità senza dover ricorrere al lancio lungo. Aspetto che lo rendeva diverso rispetto a tanti suoi colleghi.

Morgan De Sanctis

Tra i portieri più forti che hanno vestito la maglia del Napoli (e tra i migliori ad aver giocato in Serie A) troviamo Morgan De Sanctis. In carriera ha giocato in squadre molto importanti; ha difeso la porta dei partenopei dal 2009 al 2013. Una delle sue caratteristiche principali era, senza ombra di dubbio, la personalità; in campo era un leader e riusciva a guidare i propri compagni, in particolare i difensori.

Dal punto di vista tecnico, Morgan De Sanctis era molto abile nelle uscite basse e tendeva a bloccare il pallone ogni volta che ne aveva l’opportunità. Portiere che, senza ombra di dubbio, ha lasciato un bel ricordo nella mente dei tifosi partenopei.

Alex Meret

Chiudiamo questa speciale classifica con Alex Meret, il portiere dell’ultimo scudetto; in forza al Napoli dal 2018, ha avuto una crescita continua fino a diventare l’estremo difensore titolare di una squadra capace di vincere la Serie A dopo oltre trent’anni. Oltre allo scudetto ha vinto anche una Coppa Italia.

Meret è un portiere ben strutturato fisicamente, ottimo nei riflessi e particolarmente abile nelle uscite, sia alte sia basse. Portiere che, negli anni, è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi partenopei.