I centrocampisti più forti della storia del Napoli

Il Napoli è tornato a vincere lo scudetto dopo oltre trent’anni; una squadra bellissima con un centrocampo capace di dominare la Serie A.

Vincitore dell’ultimo scudetto, dopo oltre trent’anni, il Napoli vuole aprire un ciclo vincente per dominare, il più a lungo possibile, il massimo campionato italiano. Spalletti ha costruito una squadra bellissima da vedere e tremendamente efficace.

Il merito è stato anche di un centrocampo in grado di unire forza fisica e straordinarie capacità tecniche. Il Napoli, nella sua storia, ha sempre avuto centrocampisti di eccezionale qualità a partire da chi, come Maradona, non sarà mai dimenticato dal popolo partenopeo.

Diego Armando Maradona

Non possiamo iniziare questa speciale classifica con Diego Armando Maradona, uno dei giocatori di calcio più forti che siano mai esisti. Dotato di una tecnica superiore alla media, avere lui in squadra significava partire uno a zero visto l’incredibile qualità che l’argentino possedeva nei piedi.

Ha scritto la storia del Napoli andando a vincere cinque titoli tra cui due scudetti, l’ultimo nel 1990 con i partenopei che hanno replicato l’impresa nell’ultima stagione calcistica.

Maradona era un giocatore diverso dagli altri che sapeva prima di tutti dove sarebbe finito il pallone e, soprattutto, lo sviluppo dell’azione. Oltre alla qualità, Maradona era dotato di una leadership innata riuscendo a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i compagni di squadra. Giocatore che non sarà mai dimenticato dai tifosi partenopei.

Salvatore Bagni

Passiamo, poi, a Salvatore Bagni; in carriera ha ricoperto diversi ruoli dal mediano alla mezzala offensiva fino all’attaccante esterno. Ha vestito la maglia del Napoli dal 1984 al 1988 e, in maglia partenopea, ha vinto un campionato e una Coppa Italia.

Giocatore dotato tecnicamente che, come abbiamo detto, ha avuto uno sviluppo importante all’interno della sua carriera ricoprendo vari ruoli; i tifosi del Napoli lo ricordano con grande affetto.

Marek Hamsik

Tra i centrocampisti più forti che hanno vestito la maglia del Napoli non possiamo, ovviamente, non citare Hamsik. Il classe 1987 ha legato gran parte della sua carriera con la maglia partenopea, vestita dal 2007 al 2019. Tre titoli vinti con il Napoli e la capacità di entrare nel cuore dei suoi tifosi.

Dal punto di vista tattico poteva essere impiegato come mezzala di centrocampo o trequartista alle spalle della prima punta; tra le linee riusciva a mettere in difficoltà gli avversari grazie agli inserimenti senza palla e alla capacità di arrivare, senza troppi problemi, alla conclusione.

Stanislav Lobotka

Tra i centrocampisti più forti che hanno vestito la maglia del Napoli non possiamo non menzionare Lobotka, giocatore indispensabile per la squadra campione d’Italia e che ha permesso al club di avere gli giusti equilibri all’interno delle varie partite.

Intelligenza tattica, capacità di gestire tempi e ritmi di gioco, Lobotka è stato (senza ombra di dubbio) il cervello del Napoli campione d’Italia. Magari meno appariscente rispetto ad altri giocatori ma assolutamente indispensabile per una squadra che ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del calcio italiano.

Allan Marques Loureiro

Uno dei centrocampisti capaci di lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi partenopei; Allan ha giocato nel Napoli dal 2015 al 2020 vincendo anche una Coppa Italia. Parliamo di un giocatore, in grado di essere impiegato sia come mezzala sia come regista, dotato di una buona tecnica.

Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non sottolineare l’incredibile qualità in fase di interdizione e nel recuperare palla. In mediana riusciva a dare un grande contributo e i tifosi partenopei non possono che avere un ricordo incredibile del centrocampista.

Piotr Zielinski

Concludiamo questa speciale classifica con Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli campione d’Italia e giocatore con grande qualità. Mezzala tecnica, abile nella conduzione della palla e nel creare azioni pericolose per la sua squadra.

Giocatore di buonissime doti fisiche può essere impiegato non solo come mezzala ma anche come trequartista alle spalle della prima punta; tra le linee, con la sua immensa qualità, riesce a creare non pochi problemi alla difesa avversaria.