DIRETTA | Calciomercato: tutte le news e le trattative di sabato 15 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 15 luglio

Giorni di mercato più convulsi che mai, con le grandi squadre di Serie A pronte a chiudere affari cruciali in uscita. L’Inter pronta alla cessione di Onana, ma per Lukaku si profila il ribaltone totale: la Juventus è ancora in corsa e con la cessione di Vlahovic potrebbe piazzare il sorpasso. Nel frattempo, molto attivo anche il Milan, che spinge per Rejinders e in attacco potrebbe mettere le mani su Danjuma. Si attendono inoltre le prime mosse di un certo rilievo del Napoli campione d’Italia.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di sabato 15 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.00 – Per il centrocampo, il Napoli pensa a Lo Celso: gli azzurri progettano una operazione in stile Anguissa in prestito.

8.45 – Decisivo il weekend per la cessione di Onana: possibile fumata bianca per il trasferimento al Manchester United tra oggi e domani.