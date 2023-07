Come gioca Jurgen Klopp? Modulo preferito e curiosità

Il Liverpool, nell’ultima stagione, ha avuto diverse difficoltà; andiamo a vedere come gioca la squadra allenata da Jurgen Klopp.

Tra le squadre più importanti della Premier League troviamo, senza ombra di dubbio, il Liverpool; i Reds, nelle ultime stagioni, hanno ottenuto successi importanti come la conquista della Premier League e la vittoria della Champions League in una finale tutta inglese contro il Tottenham.

Non sono mancate le delusioni e, da questo punto di vista, non possiamo non citare le due finali Champions perse entrambe contro il Real Madrid che, in ambito europeo, rappresenta una sorta di maledizione per il club inglese.

La scorsa stagione nello specifico, il Liverpool non è riuscito a rispettare le attese; sono state tante le difficoltà per i ragazzi di Jurgen Klopp. Il tecnico, però, è sicuramente l’uomo migliore per riportare i Reds a grandi livelli sia in Premier League sia a livello internazionale.

L’obiettivo del Liverpool, per il prossimo anno, è quello di tornare ad essere grande protagonista a tutti i livello; in campionato si cercherà di essere tra le contendenti del Manchester City campionato in carica.

Per quanto riguarda l’ambito internazionale, invece, la voglia è quella di arrivare fino in fondo in Europa League; i Reds sono, senza dubbio, tra le principali favorite per la vittoria della competizione e hanno le possibilità di regalare una soddisfazione importante ai propri tifosi.

Modulo Jurgen Klopp Liverpool

Ma come gioca il Liverpool di Jurgen Klopp? Il tecnico, per la sua squadra, ha sempre optato per il 4-3-3. Un sistema di gioco che si basa, e non poco, sul pressing.

I Reds tra le loro caratteristiche hanno, senza nessun dubbio, quella di saltare addosso all’avversario nel tentativo di recuperare palla il prima possibile per andare a ribaltare l’azione e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

In questo 4-3-3 parte tutto da Alisson; l’estremo difensore brasiliano è un giocatore molto abile con i piedi e questo permette al Liverpool di iniziare l’azione con assoluta qualità. A livello difensivo troviamo due centrali forti fisicamente, abili nel leggere le situazioni di gioco avversarie e nell’anticipare gli attaccanti.

Completamente diverso, invece, il discorso sui terzini; nel Liverpool i due esterni sono molto offensivi e contribuiscono, in maniera importante, alla manovra dei Reds arrivando in fondo. Assist ma anche gol le caratteristiche dei due terzini. In mezzo al campo, il club inglese ha acquistato Mac Allister che potrà garantire geometrie, intelligenza tattica e capacità di dettare tempi e ritmi di gioco.

Per il resto Jurgen Klopp ha bisogno di mezzali che possano essere dinamiche, con buona corsa e la capacità di sfruttare al massimo le due fasi di gioco, quella difensiva e quella offensiva. Gran parte delle fortune del Liverpool passano dal reparto offensivo dove, in questa sessione estiva di mercato, è stato acquistato Szoboszlai che aggiunge qualità alla rosa di Klopp.

Se parliamo dell’attacco, però, non possiamo non parlare di Salah; l’ex Roma, da quando si è trasferito in Premier League, è cresciuto tantissimo dal punto di vista realizzativo diventando uno dei punti di riferimento del reparto offensivo dei Reds. Tutte le azioni del Liverpool passano dai piedi dell’esterno egiziano, molto abile nell’uno contro uno, nell’andare a creare la superiorità numerica e praticamente letale in campo aperto.

Anche Diaz è un esterno offensivo estremamente tecnico che offre un contributo notevole al reparto offensivo del Liverpool; le due ali devono cercare di rifornire, al meglio possibile, Nunez. L’attaccante ha il compito non solo di presidiare l’area di rigore ma anche quello di abbassarsi per prendere palla, smistarla sugli esterni e fare spazio agli inserimenti dei centrocampisti.

Modulo preferito Jurgen Klopp

Il 4-3-3 è anche il modulo preferito di Klopp; un sistema di gioco con cui il tecnico ha fatto le fortune delle squadre da lui allenate tra cui proprio il Liverpool.

Un modulo di gioco che, come visto, ha delle caratteristiche ben precise come ad esempio i terzini che devono accompagnare costantemente l’azione offensiva o i due esterni offensivi che si devono aprire e devono stringere a seconda del momento della partita.

Formazione Liverpool di Jurgen Klopp

A livello di formazione, Jurgen Klopp mette il suo Liverpool (in campo) con il 4-3-3 così formato: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz.

Un undici titolare che potrebbe avere ulteriori rinforzi in questa sessione di mercato per permettere a Klopp di avere una rosa che possa competere, nel migliore dei modi, nel corso della prossima stagione.