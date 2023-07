Elisabetta Gregoraci ‘studia’ in macchina: il vestito è troppo scollato

Elisabetta Gregoraci in una veste inedita e seducente come non mai: l’abito scollatissimo della showgirl è ipnotico

Nelle lunghe serate estive, senza calcio, è naturale per tutti noi uscire all’aperto quanto più possiamo. Ma se proprio non ne abbiamo la possibilità, chi sta facendo di tutto per darci una interessante alternativa è la splendida Elisabetta Gregoraci, che come previsto si sta ritagliando spazio come una delle protagoniste assolute della bella stagione.

La modella e showgirl calabrese anche quest’anno è il volto principale del tour musicale di Battiti – Live. I più grandi artisti canori del momento propongono i loro successi in tutte le principali piazze italiane, regalando spettacolo. E naturalmente non può passare inosservata la presenza di Elisabetta come conduttrice e madrina dell’evento. Insieme a lei, serate all’insegna del divertimento e della sua classe infinita e super seducente che non si smentisce davvero mai. Né per i telespettatori, né per i suoi numerosissimi fan sui social (quasi due milioni di followers su Instagram per la 43enne), che si diverte a lasciare sempre senza fiato.

Elisabetta Gregoraci, il primo piano non lascia scampo: lato A incontenibile e trasparenza che conquista

La seconda serata del tour è stata, come la prima, un grande successo, per una Elisabetta che ci teneva ad arrivare in grande spolvero all’appuntamento. E così è stato, con un abbigliamento che ha lasciato davvero il segno, come sempre del resto quando si parla di lei.

Il primo piano che possiamo ammirare in questo breve video sul suo profilo Instagram è semplicemente clamoroso. Elisabetta, nel trasporto in auto verso il luogo dell’evento, stava studiando e ripassando la scaletta. Il dettaglio ravvicinato ci ha fatto apprezzare come non mai la sua vertiginosa scollatura, con tanto di trasparenza maliziosa capace di infiammare in un attimo la passione e la fantasia dei fan. Bellezza e sensualità sempre da vendere per uno dei personaggi televisivi più amati, nonché una delle migliori esponenti del fascino mediterraneo, che anche quest’anno ci sta offrendo momenti a dir poco indimenticabili.