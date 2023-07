Classifica marcatori Roma: i capocannonieri di tutti i tempi

La Roma, nella sua storia, ha avuto giocatori di assoluto livello; andiamo a vedere i cinque migliori marcatori del club giallorosso.

Nell’ultima stagione la Roma è andata ad un passo dalla seconda vittoria europea consecutiva; i giallorossi si sono arresi, contro il Siviglia, ai calci di rigore. Una stagione dove tra i problemi principali bisogna sottolineare le difficoltà a livello realizzativo.

La Roma, nella sua storia, ha sempre avuto marcatori di spessore; andiamo a vedere chi sono i migliori cinque capocannonieri nella storia del club giallorosso.

Francesco Totti

Al primo posto di questa speciale classifica non possiamo non trovare Francesco Totti, leggenda giallorossa e che ha scritto pagine meravigliose nella storia del club capitolino. Lo storico numero dieci e storico capitano della Roma ha sempre avuto una tecnica superiore alla media.

Francesco Totti, con i piedi, faceva quello che voleva; sapeva perfettamente dove erano i suoi compagni di squadra e li serviva alla perfezione mettendoli nelle migliori condizioni di poter essere pericolosi per la difesa avversaria.

Gol, assist, giocate di altissima qualità e l’aver conquistato, in tutto per tutto, l’amore dei tifosi giallorossi come dimostrato dal giorno in cui Totti ha detto addio al calcio.

Un momento in cui tutto l’Olimpico si è alzato in piedi e ha applaudito, tra le lacrime, un giocatore che verrà ricordato per sempre dai suoi tifosi. Totti, in totale, ha realizzato 307 gol con la maglia della Roma.

Roberto Pruzzo

Secondo posto in classifica per Roberto Pruzzo; l’attaccante ha vestito la maglia giallorossa per dieci anni vincendo quattro volte la Coppa Italia e una volta lo scudetto.

E’ stato un giocatore amato dalla tifoseria giallorossa non solo per i successi ma anche per l’impegno che metteva quando scendeva in campo. Attaccante con un senso del gol che in pochi potevano vantare. Con la Roma ha segnato 138 gol.

Edin Dzeko

Uno dei centravanti più forti che hanno vestito la maglia della Roma è stato, senza nessun dubbio, Edin Dzeko; l’attaccante bosniaco, dopo la prima difficile stagione, ha avuto una media realizzativa incredibile.

Tra le sue stagioni migliori non possiamo non citare quella in cui ha trascinato i giallorossi in semifinale di Champions League; giocatore con la tecnica da trequartista e la finalizzazione di un nove.

Dzeko ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi giallorossi; l’unico rammarico del centravanti è quello di non aver vinto nessun trofeo con la Roma. A livello realizzativo ha siglato 119 gol.

Amedeo Amadei

Altro attaccante, altro giocatore che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi; con la maglia della Roma ha realizzato centodieci gol ma soprattutto è stato il centravanti che ha portato il primo scudetto nella capitale.

Parliamo di un calcio completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere al giorno d’oggi. Vincere a Roma non è mai semplice; proprio per questo chi ci riesce avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi giallorossi.

Rodolfo Volk

Chiudiamo questa speciale classifica con Rodolfo Volk, centravanti che ha vestito la maglia della Roma dal 1928 al 1933. Parliamo di un calcio ben lontano da quello attuale con caratteristiche completamente diverse.

Centosei gol realizzati con la maglia della Roma per un giocatore che, all’epoca, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi giallorossi.