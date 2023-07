DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 7 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 7 luglio

Si è conclusa la lunga telenovela su Davide Frattesi: ieri l’Inter ha ufficializzato l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto dell’ormai ex centrocampista del Sassuolo. Il Manchester United accelera per Onana, Marotta e Ausilio in pressing su Trubin per rimpiazzare il camerunese tra i pali. I cugini del Milan intanto accolgono Romero, con il baby argentino che ha firmato ieri il suo contratto nella sede rossonera. La Juventus continua a inseguire Milinkovic-Savic, mentre Pogba e Bonucci potrebbero salutare la ‘Vecchia Signora’.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 7 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

8.31 – Riparte la stagione del Monza: raduno a Monzello per la squadra di Palladino, nel pomeriggio la firma di Gagliardini dopo le visite mediche: per l’ex centrocampista dell’Inter contratto annuale con opzione con il club brianzolo.

8.03 – Dopo Bastoni e Calhanoglu, rinnova anche de Vrij: accordo ai dettagli per il difensore olandese, con l’annuncio del prolungamento biennale che arriverà la prossima settimana.