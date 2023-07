Classifica marcatori Napoli: i capocannonieri di tutti i tempi

Andiamo a vedere la classifica dei cinque migliori marcatori nella storia del Napoli; il club, nell’ultima stagione, ha alzato lo scudetto.

Dopo più di trent’anni, il Napoli è tornato a vincere lo scudetto; un successo assolutamente meritato considerando il dominio mostrato dal club partenopeo nel corso della scorsa stagione a partire dalla prima giornata.

Una vittoria targata Spalletti ma il merito è anche della rosa che ha saputo apprendere, fin da subito, la filosofia di gioco del proprio tecnico. Tra i migliori attaccanti della scorsa stagione partenopea non possiamo non citare Osimhen.

In attesa che diventi uno dei migliori attaccanti della storia partenopea andiamo a vedere chi sono i cinque migliori capocannonieri che hanno vestito la maglia del Napoli.

Dries Mertens

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Dries Mertens che, nella storia del Napoli, ha realizzato 148 gol. Giocatore straordinario in grado di poter giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo.

Il belga, infatti, era perfetto sia come esterno offensivo sia come trequartista ma anche nel ruolo di falso nove in modo da non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. La sua rapidità nello stretto lo rendeva praticamente imprendibile e gli permetteva di creare non poche difficoltà agli avversari.

Lorenzo Insigne

Simbolo del Napoli (e anche capitano) ha lasciato i partenopei la stagione immediatamente precedente a quella dello scudetto. Il rammarico per Insigne è stato proprio il non aver vinto il massimo campionato italiano nella squadra che ha amato più di ogni altra cosa.

Con la maglia partenopea ha comunque lasciato un ricordo assolutamente positivo; nella sua storia al Napoli ha realizzato ben 122 gol.

Marek Hamsik

Una rete sotto ad Insigne troviamo Marek Hamsik, un altro simbolo del Napoli per diverse stagioni; i tifosi non possono far altro che ricordare con piacere ed affetto il classe 1987.

Dal punto di vista tattico era una mezzala con propensione offensiva; tra le sue caratteristiche troviamo, senza nessun dubbio, la capacità di inserimento. Una dote che gli ha permesso di realizzare, al Napoli, 121 gol. Con la maglia partenopea ha vinto due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa italiana.

Diego Maradona

Tra i migliori marcatori della storia del Napoli troviamo, senza ombra di dubbio, Diego Maradona; l’argentino ha scritto pagine importantissime nella storia dei partenopei contribuendo, per due volte, alla vittoria dello scudetto.

E’ stato, senza nessun dubbio, uno dei giocatori più forti nella storia del calcio; la sua qualità tecnica era fuori da comune e riusciva a trascinare la squadra praticamente da solo. Giocatore impossibile da dimenticare per i tifosi partenopei. Ha realizzato 115 gol in maglia partenopea lasciando un ricordo indelebile nl cuore del popolo azzurro.

Attila Sallustro

La classifica dei migliori cinque marcatori nella storia del Napoli la chiudiamo con Attila Sallustro che, con la maglia dei partenopei, ha realizzato centootto gol.

Ha vestito la maglia del Napoli dal 1926 al 1937; parliamo, dunque, di un calcio completamente diverso. Di lui sappiamo veramente poco se non il fatto che era un giocatore molto veloce ed estremamente rapido; per il resto conosciamo veramente poco per quanto riguarda Attila Sallustro.