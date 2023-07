Classifica marcatori Inter: i capocannonieri di tutti i tempi

L’Inter ha sempre avuto attaccanti di grande spessore; andiamo a vedere i migliori cinque marcatori nella storia dei nerazzurri.

Una stagione, quella passata, quasi perfetta per l’Inter; i nerazzurri, nonostante un cammino difficoltoso in campionato, hanno vinto la Coppa Italia, la Supercoppa e hanno sfiorato il successo in Champions League.

Contro il Manchester City, i ragazzi di Inzaghi hanno giocato una buonissima partita senza, però, riuscire a trovare la vita della rete a causa del poco cinismo degli attaccanti. Lautaro ha sprecato la rete del possibile vantaggio mentre Lukaku non è riuscito a realizzare il gol del possibile uno a uno.

Proprio per quanto riguarda il centravanti argentino parliamo di uno dei migliori attaccanti nella storia dell’Inter; Lautaro, però, non è ancora tra i cinque realizzatori più prolifici dei nerazzurri ma ha diverse stagioni per incrementare il suo bottino di reti.

Giuseppe Meazza

Al primo posto di questa speciale classifica, con 284 gol (e quindi difficilmente raggiungibile nel minor tempo possibile) troviamo Giuseppe Meazza.

E’ stato uno dei giocatori più forti della sua epoca: tecnico, rapido, abile nell’uno contro uno e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. Impossibile, per i tifosi nerazzurri, dimenticarsi di Giuseppe Meazza.

Alessandro Altobelli

Passiamo poi ad Alessandro Altobelli che, in maglia nerazzurra, ha realizzato 209 gol: l’ex attaccante ha vestito la maglia dell’Inter per undici stagioni.

E’ stato uno dei centravanti più completi della sua epoca: Altobelli era forte nel gioco aereo, veloce, estremamente tecnico e con grandissime capacità realizzative all’interno dell’area di rigore. Con la maglia nerazzurra ha vinto due volte la Coppa Italia e una volta il massimo campionato italiano.

Roberto Boninsegna

Terzo posto in classifica per Roberto Boninsegna che ha messo a referto 173 gol con la maglia dell’Inter. Ex attaccante che è stato in nerazzurro dal 1969 al 1976.

Parliamo di un giocatore particolarmente abile nel gioco aereo e che faceva dell’egoismo e tra le sue caratteristiche principali troviamo la capacità di far male alle difese avversarie. All’interno dell’area di rigore era assolutamente letale.

Sandro Mazzola

Tra le giovanili e la prima squadra è stata una vera e propria bandiera dei nerazzurri; stiamo parlando di Sandro Mazzola. Nasce come seconda punta ma poteva essere impiegato anche nel ruolo di esterno offensivo.

Nella sua carriera ha agito anche come centrocampista e questo per le sue notevole qualità tecniche. E’ senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra e ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi interisti. A livello di gol ne ha totalizzati 162.

Benito Lorenzi

La classifica sui migliori cinque marcatori nella storia dell’Inter la chiudiamo con Benito Lorenzi; l’ex attaccante ha vestito la maglia nerazzurra dal 1947 al 1958.

Parliamo di un calcio completamente diverso da quello attuale; nel calcio di oggi (caratterizzato dal var), probabilmente, uno come Benito Lorenzi avrebbe ricevuto diverse espulsioni. Si tratta, infatti, di un ex centravanti che in campo era solito fare pressione agli avversari. A livello realizzativo ha totalizzato, con la maglia nerazzurra, ben 143 gol.