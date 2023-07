Elisabetta Canalis, il bikini fa vedere le stelle: esplosivo

Elisabetta Canalis in bikini è sempre uno spettacolo, la showgirl mostra delle curve da paura in primo piano

Giorno dopo giorno, nonostante il trascorrere nel tempo, non si riesce proprio a fare a meno dei fantastici scatti di Elisabetta Canalis, che risultano sempre tremendamente avvincenti per i suoi ammiratori. La showgirl e modella sarda è una vera e propria icona di bellezza e femminilità e riesce sempre a lasciare il segno e attirare l’attenzione.

Non è cambiato praticamente nulla dagli anni giovanili, quelli nei quali era già entrata nella leggenda come velina di Striscia la Notizia. Tutto ciò che è venuto dopo, ha solamente confermato il suo fascino e la sua sensualità stratosferici, che ancora oggi sortiscono sempre lo stesso effetto nel cuore dei fan, anzi forse ancor più dirompente.

Davvero difficile resisterle. Una meraviglia che continua a ripetersi, una eleganza seducente che alla soglia dei 45 anni è sostanzialmente immutata rispetto ai tempi dei suoi esordi. E la dimostrazione sta nelle immagini condivise sul suo profilo Instagram. Per i suoi oltre tre milioni e mezzo di followers, un appuntamento e uno spettacolo imperdibile, anche in questo 2023, dove continua a essere protagonista sui social con prospettive da favola.

Elisabetta in questi giorni è di nuovo negli Stati Uniti, dopo un breve ritorno in Italia per lavoro. Nella sua patria d’adozione, ha festeggiato, come tanti, la ricorrenza dell’indipendenza, il 4 luglio. E lo ha fatto a modo suo, con scatti da togliere il fiato.

Il bikini in primo piano non può certamente passare inosservato e fa battere il cuore. Il lato A è davvero incontenibile, con un accenno di trasparenza che infiamma ancor di più la passione e la fantasia degli ammiratori. Un trionfo di sensualità provocante che raccoglie i soliti like e commenti a perdifiato, l’estate è ancora una volta nel segno della Canalis che sembra aver soltanto iniziato a disseminare la bella stagione di immagini irripetibili.