Calciomercato Roma: i dieci peggiori giocatori passati alla storia

La Roma, nel corso della sua storia, ha anche fatto acquisti sbagliati; ecco i dieci peggiori giocatori passati in giallorosso.

La Roma, nell’ultima stagione, ha disputato la finale di Europa League subendo una grande delusione; contro il Siviglia, infatti, i giallorossi si sono dovuti arrendere ai calci di rigore. La squadra capitolina è una delle più importanti del massimo campionato italiano.

Nella storia dei giallorossi sono stati tanti gli acquisti importanti; la società capitolina, però, ha anche sbagliato numerosi acquisti. Andiamo a vedere i peggiori acquisti che hanno vestito la maglia della Roma.

Mauro Goicoechea

Iniziamo, come se fosse una formazione, dal portiere; Goicoechea conquistò la fiducia dell’allora tecnico Zeman ma non quella dei tifosi. Diversi, infatti, gli errori dell’estremo difensore e anche molto decisivi.

Impossibile, per i tifosi giallorossi, andare a dimenticare quanto fatto contro il Cagliari quando un semplice cross si trasformò in un gol dove Goicoechea ebbe non poche responsabilità.

Ashley Cole

Arrivato a parametro zero, Cole era considerato un giocatore importante considerando la sua esperienza e la capacità di saper gestire determinate situazioni.

Ashley Cole, nella prima stagione, ebbe un rendimento tra alti e bassi mentre il suo secondo anno fu decisamente negativo.

Ivan Piris

Nel 2012 la Roma, per rinforzare il pacchetto difensivo a livello di terzini, decide di puntare su Ivan Piris; una scelta che non possiamo considerare positiva visto il rendimento del giocatore.

Non fu una stagione semplice per i giallorossi ma le prestazioni di Piris furono decisamente negative.

Thomas Vermaelen

A livello difensivo, un altro giocatore che ha deluso le aspettative fu Vermaelen; il centrale non riesce ad imporsi nel sistema di gioco dei giallorossi.

Contro il Porto, nell’andata dei preliminari di Champions League, rimedia un cartellino rosso; successivamente fatica a trovare spazio e a dare il giusto contributo.

Steven Nzonzi

A livello economico, la Roma non spese poco per Nzonzi ma le prestazioni del centrocampista non ripagarono la cifra versate dalla società giallorossa.

La sua esperienza nella capitale non viene certamente ricordata positivamente dai tifosi giallorossi.

Gerson Santos da Silva

L’esperienza in giallorosso di Gerson non la possiamo considerare positiva; gli unici acuti del centrocampista arrivarono in casa della Fiorentina quando segnò una doppietta.

Per il resto non riuscì a dimostrare le sue qualità e il contributo dato alla causa giallorosa fu veramente minimo.

Juan Manuel Iturbe

Quando arrivò a Roma ci fu grande entusiasmo e questo per via della sua stagione a Verona dove aveva mostrato qualità importanti. Nella capitale le prime prestazioni furono positive con i gol, in campionato ed in Champions, rispettivamente contro Juventus e CSKA Mosca.

Iturbe, però, non riuscì a dare la giusta continuità a livello di prestazioni e la sua esperienza in giallorosso la possiamo definire non brillantissima.

Patrick Schick

La cifra spesa per acquistare Schick fu decisamente importante; la Roma aveva grande fiducia nelle potenzialità dell’attaccante.

Il giocatore, però, non riuscì a mostrare le sue qualità e la sua esperienza nella capitale fu molto complessa. I tifosi della Roma non hanno un gran ricordo del centravanti.

Seydou Doumbia

Tra gli attaccanti ad aver deluso le aspettative troviamo sicuramente Doumbia; il suo arrivò non fu immediato per la sua partecipazione alla Coppa D’Africa. Al termine della sua prima prestazione, contro il Parma, venne fischiato dai suoi tifosi.

Il centravanti concluse la sua esperienza a Roma senza essere riuscito a lasciare un segno importante nel cuore della sua tifoseria.

Salih Ucan

Concludiamo questa particolare classifica con Ucan, centrocampista su cui cui le aspettative erano veramente tante.

Il giocatore, però, fatico a dimostrare le sue qualità e il classe 1994 non riuscì mai ad imporsi all’interno della società giallorossa.