Calciomercato Napoli: i dieci acquisti più cari della storia

Il Napoli, nell’ultima stagione, ha vinto lo scudetto; andiamo a vedere i dieci acquisti più cari della storia dei partenopei.

Dopo più di trent’anni, il Napoli è tornato a vincere lo scudetto regalando una delle più belle gioie ai tifosi partenopei.

Un successo arrivato grazie alla programmazione societaria, ad un tecnico che ha saputo inculcare la sua mentalità e ad una squadra abile nel dominare il massimo campionato italiano dalla prima all’ultima giornata.

I partenopei sono sempre stati una squadra con giocatori di altissimo profilo; andiamo a vedere quali sono stati i dieci calciatori più pagati dal Napoli nella sua storia.

Victor Osimhen 75 milioni

Uno degli eroi dello scudetto partenopeo è stato, senza ombra di dubbio, Osimhen; l’attaccante ha trascinato il Napoli a suon di gol mostrando tutta la sua leadership ma soprattutto la sua abilità all’interno dell’area di rigore.

Centravanti fondamentale per gli azzurri e il sistema di gioco dei partenopei; il Napoli non può fare a meno del suo attaccante. E’ lui il giocatore più caro nella storia dei partenopei.

Hirving Lozano 45 milioni

Passiamo, ora, a Lozano; l’esterno messicano ha una qualità tecnica superiore alla media. Giocatore abile nell’uno contro uno e nell’andare a saltare costantemente l’uomo andando a creare lui la superiorità numerica.

Nel 4-3-3 è un giocatore perfetto anche se, con la maglia del Napoli, non è riuscito ad imporsi con continuità.

Gonzalo Higuain 39 milioni

Uno dei centravanti più forti del massimo campionato italiano è stato, senza ombra di dubbio, Gonzalo Higuain; all’interno dell’area di rigore era assolutamente letale e ha vissuto, con la maglia del Napoli, una delle sue migliori stagioni in carriera.

Kostas Manolas 36 milioni

Arrivato dalla Roma (dove viene ancora ricordato per il gol al Barcellona) venne accolto con grande entusiasmo dai tifosi partenopei.

La sua esperienza con il Napoli, però, non è stata poi così brillante; da un giocatore con le sue caratteristiche ci si aspettava qualcosa di più.

Arkadiusz Milik 32 milioni

Diverso il discorso per Milik; l’attaccante polacco, attualmente alla Juve, ha vissuta una buonissima esperienza in maglia partenopea dimostrando di avere ottime qualità tecniche e un gran senso del gol. In area di rigore, infatti, sa essere assolutamente letale.

Fabian Ruiz 30 milioni

Centrocampista di grande qualità, è stato un punto fermo del Napoli per diverse stagioni; giocatore intelligente tatticamente, con la possibilità di gestire tempi e ritmi di gioco aveva anche il vizio del gol.

Poteva ricoprire non solo il ruolo di centrale ma anche quello di mezzala dove sfruttava la sua conduzione palla al piede e la possibilità di arrivare alla conclusione

Giacomo Raspadori 26 milioni

Il suo nome resterà impresso per sempre nella mente dei tifosi del Napoli; la sua rete, in pieno recupero contro la Juventus, ha di fatto consegnato lo scudetto ai partenopei anche se l’ufficialità è arrivata dopo il pareggio di Udine.

Giocatore duttile dal punto di vista tattico dal momento che può fare sia l’esterno offensivo sia la seconda punta alle spalle del centravanti

Alex Meret 26 milioni

La storia di Meret al Napoli è incredibile; l’estremo difensore dei partenopei sembrava ad un passo dall’addio ma alla fine è rimasto.

Il suo contributo alla squadra partenopea, nella vittoria dello scudetto, è stato a dir poco determinante con una serie di interventi decisivi.

Simone Verdi 24.5 milioni

Non ha lasciato, invece, un ricordo poi così positivo Simone Verdi anche a causa di un problema fisico che lo ha tenuto fuori dal campo più di un mese.

L’esterno non è riuscito a sfruttare, nel migliore dei modi, l’occasione avuta in una grande piazza come quella partenopea.

Matteo Politano 21 milioni

Concludiamo con Matteo Politano; l’esterno, nella rosa della squadra campione d’Italia, è molto abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica.

Giocatore perfetto soprattutto partendo a gara in corso; quando subentra dalla panchina riesce ad essere assolutamente decisivo mettendo in difficoltà la difesa avversaria.