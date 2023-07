Eva Padlock, lato B sul bagnasciuga: ci porta in paradiso

Eva Padlock in riva al mare semplicemente scatenata, lato B in primo piano: curve che sono un sogno ad occhi aperti

L’estate si infiamma non soltanto per le vicende del calciomercato, seguitissime dagli appassionati, ma anche grazie alla presenza, sul web, delle bellezze più seducenti, che si stanno dando letteralmente battaglia senza esclusione di colpi a suon di immagini mozzafiato e provocanti. Una delle più acclamate dalla community, come sempre, si conferma la magnifica Eva Padlock.

La super modella spagnola, 39 anni, già da diversi anni è una icona internazionale in fatto di bellezza e sensualità. Affermatasi presso il grande pubblico grazie ai trascorsi come ombrellina della Moto GP, si è costruita un seguito di ammiratori davvero numeroso e viaggia ormai molto sopra i due milioni di followers su Instagram.

I post di Eva, tra foto e video, sono un appuntamento semplicemente imperdibile, vista la sua silhouette inconfondibile e perfetta in ogni dettaglio. Figura slanciata e curve mozzafiato che la rendono una delle beniamine della community e naturalmente uno dei sogni proibiti del pubblico maschile.

Eva Padlock, il video illegale che fa il giro del web: pose da sirena, perizoma incontenibile

Eva si diverte a stuzzicare l’attenzione degli ammiratori con pose sempre più accattivanti e ha iniziato la stagione estiva da par suo, con immagini che hanno già fatto a più riprese il giro dei social. Con l’ultimo reel che incendia, è proprio il caso di dirlo, le temperature del weekend.

La modella si rilassa in acqua, sul bagnasciuga, mettendo in mostra le sue forme prorompenti in costume. Il solito bikini esplosivo attira l’attenzione, ma il dettaglio che più fa girare la testa, questa volta, è il vertiginoso lato B in perizoma. Una visione a dir poco ipnotica che viene salutata da like e commenti entusiasti a ripetizione, come sempre del resto. Davvero difficile resistere alla sensualità incontenibile di Eva, che questa volta ha probabilmente dato il meglio di se stessa.