Come importare le rose al Fantacalcio?

Nel Fantacalcio le rose sono fondamentali; una volta formata la propria squadra, l’amministratore del gruppo le deve importare.

Tra i passi principali nell’organizzazione di un Fantacalcio troviamo, senza ombra di dubbio, l’asta di inizio anno. Tutti i partecipanti della lega devono formare una rosa con venticinque giocatori: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

L’obiettivo è quello di andare a formare una rosa il più equilibrata possibile in modo da lottare per la vittoria del campionato. Non si devono commettere alcuni errori come, ad esempio, quello di spendere troppo su un determinato giocatore e per un solo reparto.

Bisogna gestire nel migliore dei modi i crediti (soldi virtuali) per comporre la miglior rosa possibile. Una volta formate, l’amministrato ha l’arduo compito di importarle sull’applicazione; lavoro di grande importanza perché è l’ultimo step prima di iniziare il fanta campionato.

Come caricare rosa Fantacalcio? La guida

Abbiamo, dunque, sottolineato il discorso relativo alla rosa del Fantacalcio; la squadra è la parte principale per andare ad affrontare il fanta campionato.

Sappiamo benissimo come la rosa venga costruita nel corso dell’asta che può essere svolta sia dal vivo (tutti i partecipanti che si vedono in solo posto) o a distanza qualora non ci fosse la possibilità di trovarsi tutti insieme in uno stesso luogo.

Una volta finita l’asta arriva uno dei compiti più complicati per quanto riguarda l’amministratore del fanta campionato; parliamo del caricamento delle rose. Si tratta di un procedimento lungo e che richiede molta attenzione perché un semplice sbaglio obbligherebbe il presidente di lega a ricominciare dall’inizio.

Stando a quanto riportato da leghe fantacalcio.it, l’amministratore deve aprire l’app, andare su gestione rose e cliccare su carica/gestisci rose. In questo modo si ha la possibilità di importare le rose di tutti i partecipanti al fanta campionato

Come caricare rose dopo averle importate?

Lo stesso discorso vale se le rose, di tutti i partecipanti alla lega del Fantacalcio, vengono scritte sul computer, sul cellullare o su un semplice file. Una volta che tutti i fanta allenatori hanno completato la propria squadra, l’amministratore del campionato deve importare le rose sull’applicazione del Fantacalcio.

Come detto, dunque, il presidente di lega deve andare su gestione rose e poi cliccare la voce carica/gestisci rose; un lavoro complicato e dove è richiesta una precisione maniacale per evitare di commettere errori che possono portare l’amministratore a ricominciare da zero il procedimento. Una volta importate le rose, il fanta campionato può avere ufficialmente inizio.