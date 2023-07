Come funziona Battle Royale Fantacalcio?

Nel Fantacalcio ci sono diverse modalità e una di queste è, senza ombra di dubbio, la Battle Royale; cerchiamo di capire come funziona.

Molto più di un semplice gioco; il Fantacalcio è un vero e proprio fenomeno sociale che coinvolge milioni di persone ogni singola stagione calcistica. Quando si organizza il Fantacalcio si possono organizzare diverse modalità per mettere ancora più competitività all’interno della stagione fantacalcistica.

Una di queste è, senza nessun dubbio, la Battle Royale Fantacalcio che permette ai fanta allenatori di avere una modalità diversa dal semplice campionato con cui sfidarsi nel corso della stagione.

Battle Royale Fantacalcio che cos’è?

Quando si va a creare una competizione fantacalcistica, si ha la possibilità di formare diversi tornei che possono essere aggiuntivi rispetto al campionato principale.

Si tratta, dunque, di una competizione che l’amministrazione del gruppo può andare a creare prima di far partire il torneo. Sono diversi gli aspetti da considerare all’interno del Battle Royale Fantacalcio; andiamo a capire come funziona questa modalità che aumenta la competitività nel corso della stagione fantacalcistica.

Possiamo sottolineare come la Battle Royale Fantacalcio, come riportato da Fantacalcio.it è un torneo che permette ad una squadra di andare a fronteggiare tutti gli altri partecipanti della lega e, di conseguenza, di prendere determinati punti in merito ai risultati ottenuti.

Come funziona la Battle Royale Fantacalcio?

Andiamo, ora, a vedere come funziona la Battle Royale Fantacalcio; stando a quanto riportato da Fantacalcio.it, è un torneo organizzato (come detto) dall’amministrazione della competizione.

Come prima cosa bisogna andare a scegliere quanti club inserire nel torneo e, da questo punto di vista, è doveroso dire che al massimo si possono mettere quattordici squadre. Poi dobbiamo andare a scegliere in che giornata far iniziare il torneo con la consapevolezza che possiamo fermare la Battle Royale Fantacalcio quando vogliamo.

Gli ultimi due passi riguardano la scelta dei punti da assegnare in base a vittoria, pareggio e sconfitta e poi come gestire le situazioni che possono andare a verificarsi in caso di arrivo a pari punti.

Differenze tra Uno vs Tutti e Battle Royale Fantacalcio

Concludiamo con la differenza che ci sta tra la Battle Royale Fantacalcio e la modalità, sempre legata al mondo fantacalcistico, dell’uno contro tutti. Abbiamo spiegato come funziona il discorso della Battle Royale; ci sono delle differenze sostanziali con l’uno vs tutti.

Questo tipo di competizione (creata sempre dall’amministratore della lega fantacalcistica) prevede, come riportato da fantacalcio.it, il fatto che una squadra vada ad affrontare tutte le altre partecipanti della lega. I punti conquistati si sommano per poi andare a formare una classifica finale una volta concluso il torneo.