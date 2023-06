Serie A e Coppa Italia: le date della nuova stagione

Sono state ufficializzate le date per la prossima Serie A e per la prossima Coppa Italia; la nuova stagione sta prendendo il via.

L’ultimo campionato di Serie A ha visto il successo del Napoli; i partenopei hanno alzato lo scudetto dopo più di trent’anno. Un trionfo assolutamente meritato con Osimhen e compagni che hanno dominato dalla prima all’ultima giornata. In vista della prossima stagione la principale novità, per quanto concerne i campioni d’Italia, riguarda l’allenatore; l’arrivo di Rudi Garcia è, da un certo punto di vista, una scommessa.

Ma quando inizierà la difesa del titolo del Napoli? A tal proposito sono state comunicate le date della prossima Serie A che prenderà il via il prossimo venti di agosto. Il calcio d’inizio, dunque, sarà più avanti rispetto all’ultima stagione quando il campionato dovette iniziare prima a causa del Mondiale in Qatar, disputatosi in inverno. Come detto il nuovo campionato partirà il prossimo venti agosto per poi concludersi il ventisei maggio 2024. Novità nei turni infrasettimanali dal momento che si giocherà solo una volta in mezzo alla settimana, il 27 settembre. Per quanto concerne le soste per la nazionale, invece, saranno quattro: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo.

Coppa Italia, ecco quando si ricomincia: le date

Nella scorsa stagione la Coppa Italia è stata vinta dall’Inter; i nerazzurri si sono imposti nella finale di Roma contro la Fiorentina per due a uno. Una partita giocata non benissimo dai ragazzi di Inzaghi ma decisa dalla doppietta di Lautaro; l’argentino ha ribaltato l’iniziale svantaggio e portato la coppa all’Inter.

Ora, però, è già tempo di pensare alla prossima edizione di una manifestazione che nell’ultima stagione ha visto la Cremonese come grande sorpresa. Il turno preliminare della nuova Coppa Italia si disputerà il prossimo sei agosto; si procederà, poi, con i trentaduesimi di finale il tredici agosto. A quel punto al via le partite nei turni infrasettimanali. Il primo novembre i sedicesimi mentre, per gli ottavi, ci sono quattro date: sei e venti dicembre, dieci e diciassette gennaio.

Sempre nel primo mese del nuovo anno, il trentuno, i quarti di finale; le semifinali ci saranno ad aprile, nello specifico il tre ed il ventiquattro. L’ultimo atto della Coppa Italia 2023/2024 si giocherà il 15 maggio. Queste, dunque, tutte le date per la nuova edizione della Coppa Italia con l’Inter pronta a difendere il titolo conquistato contro la Fiorentina nella scorsa stagione. Si preannuncia una competizione ricca di emozioni considerando la possibilità di vedere alcune super sfide subito ai quarti di finale.