Quante persone giocano al Fantacalcio in Italia?

Il Fantacalcio è un vero e proprio fenomeno sociale che coinvolge, ogni anno, un numero incredibile di persone.

Un vero e proprio fenomeno sociale, una sorta di appuntamento fisso che, ogni anno, vede coinvolti un numero incredibile di persone. Tutte le estati, un gruppo di amici si ritrova (generalmente attorno ad un tavolo) per la classica asta in cui si vanno a comporre le rispettive rose.

Ogni fanta allenatore deve avere, in rosa, venticinque giocatori: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti. Le squadre si formano grazie ai crediti, i soldi virtuali.

Non solo la composizione della rosa ma all’interno del Fantacalcio ci sono anche diversi aspetti da considerare come quello relativo ai premi; ad inizio anno si decide quanto mettere, a livello di soldi, per mettere ancora più pepe all’interno della competizione.

Abbiamo detto di come il Fantacalcio sia un vero e proprio fenomeno sociale; non è un semplice gioco e sono veramente tante le persone coinvolte.

Quanti sono i giocatori al Fantacalcio?

In Italia, come detto, siamo di fronte ad un fenomeno di massa; la potenza che ha acquisito il Fantacalcio, nel corso degli anni, è un qualcosa di incredibile. Tra fine agosto ed inizio settembre vari gruppi di amici discutono su come organizzare il proprio fanta campionato.

Ma quanti sono in totale i fanta allenatori in Italia? Difficile fare una stima ben precisa considerando che ogni anno il fenomeno sociale attira sempre più persone.

Secondo, però, un dato (che possiamo definire approssimativo) si pensa che in Italia, al Fantacalcio, giochino oltre sei milioni di persone. Un dato a dir poco clamoroso dal momento che supera il dato delle persone che giocano a calcio.

Fatturato Fantacalcio in Italia

Vi siete mai chiesti quanto fattura il Fantacalcio in Italia? Anche in questo caso non possiamo avere un dato preciso considerando, ripetiamo, il numero di persone che ogni anno si appassionano a questo gioco.

Stando a quanto riportato da Il Post, nel 2017 erano sei i milioni di persone impegnate al Fantacalcio sulle varie applicazioni o anche sulle piattaforme a pagamento; il tutto ha generato, sempre secondo Il Post, un fatturato di dodici milioni di euro a stagione.

Una cifra a dir poco incredibile e che deriva da due situazione ben diverse: i vari gruppi di amici che si riuniscono nel corso dell’estate o chi decide di far parte di tornei dove troviamo un numero incredibile di partecipanti.

Tra il numero di partecipanti al Fantacalcio e il fatturato del Fantacalcio è impossibile non sottolineare come siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno sociale senza precedenti.