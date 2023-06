Come funziona il bonus gol decisivo vittoria al Fantacalcio?

Nel Fantacalcio esistono diversi aspetti e uno di questi riguarda, senza nessun dubbio, il discorso relativo al bonus del gol decisivo.

Ogni anno un gruppo di amici organizza il Fantacalcio; il gioco, collegato al campionato di Serie A, lo possiamo considerare un vero e proprio appuntamento fisso. Impossibile resistere alla voglia di disputare il fanta campionato e provare ad arrivare davanti a tutti.

Vincere non è mai semplice e non lo è neanche al Fantacalcio dove serve il giusto mix di competenza, studio (bisogna analizzare le statistiche dei vari giocatori) e anche fortuna nel fare determinati acquisti.

Prendiamo, ad esempio, Kvaratskhelia; chi ha deciso di puntare sul georgiano, in una stagione dove ci stavano diversi dubbi sull’attaccante, ha avuto diverse soddisfazioni. Il giocatore del Napoli ha portato diverse soddisfazioni in termini di gol e assist; a proposito del discorso relativo alle reti, non possiamo non citare l’aspetto sul bonus del gol vittoria al Fantacalcio che rende ancora più interessante il fanta campionato.

Come funziona il gol vittoria al Fantacalcio?

Il Fantacalcio ha diverse regole, semplici ma che devono essere rispettate per evitare qualsiasi tipo di problema nel corso del fanta campionato; alle regole, però, bisogna aggiungere anche alcuni aspetti che mettono maggiore pepe nel corso della stagione fantacalcistica.

Uno di questi è sicuramente il discorso relativo ai premi; mettere un premio in denaro non fa altro che aumentare la competitività del torneo. Nel corso del fanta campionato ci sono poi delle possibilità tra cui quella relativa al discorso del gol vittoria. Bisogna iniziare sottolineando una cosa molto importante: questo bonus va deciso ad inizio Fantacalcio quando si organizza il campionato nei minimi dettagli.

Tra le opzioni che si possono sottolineare, come detto, troviamo il bonus del gol decisivo che può risultare molto importante per la stagione. Andiamo a capire come funziona; se, prima dell’inizio del Fantacalcio, si decide di inserire questa possibilità, il giocatore che avrà segnato la rete decisiva potrà avere un bonus importante.

Se una partita termina due a zero, come riporta Leghe fantacalcio, il gol vittoria è il primo mentre se la partita finisce due a uno, la rete decisiva è ovviamente la seconda. Si tratta di un bonus che permette di dare punti aggiuntivi a chi realizza il gol determinante per l’esito della partita.

Questa opzione permette di dare importanza a tutti i giocatori della rosa ma soprattutto rischia di diventare determinante alla fine del fanta campionato quando si va a vedere chi è arrivato primo.