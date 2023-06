Quando si devono inviare le formazioni del Fantacalcio?

Il Fantacalcio è molto più di un gioco; tra gli aspetti da sottolineare è il discorso relativo alle formazioni e a quando inviarle.

Ogni estate un gruppo di amici si riunisce per organizzare il fanta campionato; un torneo legato al calcio di Serie A che vede le formazioni dei vari partecipanti essere formate dai giocatori delle squadre del massimo campionato italiano.

Il primo aspetto da considerare nel fare il Fantacalcio è la composizione della rosa. Ogni fanta allenatore, infatti, deve avere una rosa formata da venticinque giocatori così divisi: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

Prima dell’inizio di ogni giornata si deve mettere la formazione; tra titolari e riserve bisogna scegliere chi mandare in campo e in panchina. Andiamo a capire meglio il discorso relativo alle formazioni

Come funziona la formazione del Fantacalcio?

La risposta è molto semplice; la formazione del Fantacalcio funziona allo stesso modo di una formazione normale. Il fanta allenatore deve scegliere undici giocatori da mandare in campo in base ad un modulo.

Dal punto di vista dei sistemi di gioco ci sono diverse possibilità: il 4-4-2, il 4-3-3, il 3-5-2, il 3-4-3 o anche (se si sceglie di adottare il sistema Mantra) il sistema di gioco con il trequartista.

Proprio come nella realtà ci sono le sostituzioni. Quando un titolare non gioca esistono due possibilità: entra la sua riserva oppure un giocatore diverso di ruolo con la possibilità di cambiare modulo a gare in corso.

Quanti giorni prima mettere la formazione al Fantacalcio?

Non esistono delle regole ben precise sul quando mettere la formazione del Fantacalcio; ci si mette d’accordo ad inizio anno, quando si va ad organizzare il fanta campionato.

Nella stesura delle regole si decide anche il termine ultimo per mettere la formazioni; un termine ultimo che può essere di dieci, quindici, venti, trenta minuti prima l’inizio del match inaugurale della giornata. Va a discrezione dei partecipanti

Cosa succede se non si mette la formazione al Fantacalcio?

Anche in questo caso non esistono regole ben precise ma bisogna sottolineare come, all’inizio del Fantacalcio, ci si raccomanda sempre sul mettere la formazione onde evitare situazioni spiacevoli.

E’ chiaro che chi non schiera la formazione deve, in ogni caso, subire una penalizzazione per rispetto degli altri. Ci sono due tipi di punizione: giocare con la stessa formazione della giornata precedente oppure perdere tre a zero a tavolino. E’ una decisione che deve essere presa dal gruppo dei partecipanti prima che inizia il Fantacalcio; si tratta di una di quelle regole da stabilire prima per evitare qualsiasi tipo di equivoco.