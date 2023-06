Federica Nargi, il bikini più illegale di sempre: posa rovente

Federica Nargi regala spettacolo in bikini, la showgirl in forma fisica smagliante e con curve che lasciano il segno

In questi giorni, sui social, è una delle protagoniste assolute, con le sue vacanze in Sicilia che stanno destando autentici boati di ammirazione, a suon di scatti micidiali. Federica Nargi non potrebbe passare inosservata nemmeno volendo.

La splendida modella e showgirl si trova nella parte sud-orientale dell’isola, nella zona di Marzamemi, insieme alla sua famiglia e agli amici. Con il suo Alessandro Matri e con le due figlie, si sta godendo preziosi momenti di relax, tra sole, mare e tante passeggiate. Ogni post e ogni storia su Instagram, sono l’occasione per i suoi tanti fan di fare festa grande.

L’ex velina di Striscia la Notizia, da sempre, lascia senza fiato con il suo fascino e la sua sensualità da capogiro. Era inevitabile che anche quest’anno regalasse spettacolo ed è quello che sta facendo. Oltre quattro milioni di followers in delirio costante per immagini che riescono, anche se sembra incredibile, ad alzare ulteriormente l’asticella della seduzione.

Federica Nargi, distesa sul letto alza la temperatura al massimo: la perfezione in uno scatto

Tra i tanti scatti di questi giorni, l’ultimo è forse quello più riuscito di tutta la vacanza. E forse, di sempre, con una posa super provocante che mette seriamente a rischio le coronarie della community.

Distesa di fianco sul lettino, Federica ci lascia ammirare ogni dettaglio della sua silhouette perfetta e incantevole, accendendo in un secondo la passione e la fantasia di tutti. Bikini esplosivo e incontenibile, a cui si aggiungono fianchi sinuosi e gambe bene in vista, affusolate, chilometriche. Un trionfo di sensualità che viene naturalmente salutato da una valanga di like e commenti favorevoli e del resto è difficile trovare chi non venga conquistato al primo sguardo dalla sua bellezza eclatante. Federica ha già marchiato a fuoco l’estate 2023 e promette di continuare con altri scatti che da qui a settembre faranno autentica strage di cuori. Soltanto applausi per lei, come sempre.